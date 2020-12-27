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Проигнорировал Указ и отпраздновал, потому уволен. В Севастополе должности лишился гендиректор ГУП
иллюстрация: PaliGraficas (pixabay.com)

Проигнорировал Указ и отпраздновал, потому уволен. В Севастополе должности лишился гендиректор ГУП

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:03 27.12.2020

Гендиректор ГУП «Центр эффективного использования собственности города» Алексей Вернигора уволен с должности за несоблюдение Указа Губернатора по ограничениям, которые введены в городе в рамках борьбы с распространением COVID-19. Об этом в субботу на заседании Правительства Севастополя доложила директор Департамента по имущественным и земельным отношениям Оксана Кузнецова.

Накануне, в социальных сетях появилось видео – сотрудники ГУП «Центр эффективного использования собственности города», несмотря на действующие ограничения по нераспространению COVID, собрались в увеселительном заведении на корпоратив, — отметили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Напомним, в целях нераспространения коронавирусной инфекции в Севастополе действует ряд ограничений. Так, например, под запретом все массовые мероприятия, проведение корпоративов, закрыты кинотеатры и театры.

Проигнорировал Указ и отпраздновал, потому уволен. В Севастополе должности лишился гендиректор ГУП

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