Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Происшествие в горах над южнобережным Форосом: в пропасть сорвалась машина с людьми

crimeapress_news

Происшествие в горах над южнобережным Форосом: в пропасть сорвалась машина с людьми
Фото: Maximilianishe, pixabay.com

Происшествие в горах над южнобережным Форосом: в пропасть сорвалась машина с людьми

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:20 19.09.2021

По информации ГУ МЧС России по РК, сегодня около10 часов утра в районе южнобнережного поселка Форос автомобиль с четырьмя пассажирами съехал в обрыв.

В автомобиле находится 4 человека, все живы, – отметили в чрезвычайном ведомстве.

Уточняется, что инцидент случился в районе Форосской церкви. Машина сорвалась с высоты примерно 200 метров.
Идет спасательная операция, подробности – в течение дня.

 ДОПОЛНЕНО:

По информации ГИБДД, водитель автомобиля на горной дороге «Гончарное – Ялта» не справился с управлением.

Автомобиль выехал за пределы проезжей части, после чего машина сорвалась в обрыв, — коротко прокомментировали ДТП в ГИБДД.

Уточняется, что авария произошла на мокрой дороге. В авто, действительно, 4 человека, в том числе ребенок. Все — живы. Машина пролетела несколько десятков метров, падение остановили деревья.

Происшествие в горах над южнобережным Форосом: в пропасть сорвалась машина с людьми

Скриншот: МВД по РК

ПОДРОБНОСТИ ПРОИСШЕТВИЯ — ЗДЕСЬ.

Происшествие в горах над южнобережным Форосом: в пропасть сорвалась машина с людьми

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.