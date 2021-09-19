Происшествие в горах над южнобережным Форосом: в пропасть сорвалась машина с людьми

По информации ГУ МЧС России по РК, сегодня около10 часов утра в районе южнобнережного поселка Форос автомобиль с четырьмя пассажирами съехал в обрыв.

В автомобиле находится 4 человека, все живы, – отметили в чрезвычайном ведомстве.

Уточняется, что инцидент случился в районе Форосской церкви. Машина сорвалась с высоты примерно 200 метров.

Идет спасательная операция, подробности – в течение дня.

ДОПОЛНЕНО:

По информации ГИБДД, водитель автомобиля на горной дороге «Гончарное – Ялта» не справился с управлением.

Автомобиль выехал за пределы проезжей части, после чего машина сорвалась в обрыв, — коротко прокомментировали ДТП в ГИБДД.

Уточняется, что авария произошла на мокрой дороге. В авто, действительно, 4 человека, в том числе ребенок. Все — живы. Машина пролетела несколько десятков метров, падение остановили деревья.

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