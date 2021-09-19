Стали известны подробности ДТП на горной дороге близ Форосской церкви

Первыми на помощь пришли росгвардейцы.

Военнослужащие специального моторизованного батальона Росгвардии, первыми пришли на помощь пассажам автомобиля, который пострадал в результате ДТП на горной дороге близ Форосской церкви.

Напомним, на горной дороге «Гончарное – Ялта» водитель не справился с управлением. Машина сорвалась с обрыва, в ней находились 4 человека, в том числе ребенок. Первыми на помощь пострадавшим пришли росгвардейцы.

Находясь на маршруте патрулирования в составе автопатруля, военнослужащие специального моторизованного батальона Росгвардии капитан Павел Дудка и водитель ефрейтор Роман Воронцов, проезжая по старому севастопольскому шоссе, возле православного храма «Воскресения Христова» (Форосская церковь), заметили сорвавшийся с обрыва автомобиль, который находился в перевернутом состоянии. В салоне автотранспорта находились четыре пассажира, среди которых 13 летний подросток и беременная женщина, — сообщает пресс-служба Росгвардии по РК и г. Севастополю.

Спустившись к месту ДТП, росгвардейцы сообщили о происшествии сотрудникам экстренных служб — скорой медицинской помощи и МЧС, одновременно помогая пострадавшим покинуть транспортное средство.

По прибытию на место аварии экстренных служб военнослужащие помоги доставить пострадавших с травмами различной степенью тяжести, на носилках к каретам «Скорой помощи».

Фото: пресс-служба Росгвардии по РК и г. Севастополю.