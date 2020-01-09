Происшествие в Севастополе: знакомый пошёл на знакомого с ножом. Ранил в грудь

В дежурную часть ОМВД России по Нахимовскому району в Севастополе обратилась медсестра городской больницы — в приёмное отделение сотрудники скорой помощи доставили 37-летнего мужчину с ножевыми ранениями грудной клетки.

На место происшествия выехал наряд полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его. Оказалось, что телесные повреждения пострадавшему нанес его 36-летний знакомый. Как стало известно, во время совместного распития алкогольных напитков между мужчинами возник конфликт, в результате которого подозреваемый нанес удары ножом в грудь знакомого, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.