Производители Крыма могут получить грант Минсельхоза России на развитие агротуризма

Крымские производители могут получить грант Минсельхоза России до 10 миллионов рублей на развитие агротуризма. Заявителем на грант «Агротуризм» может быть малое или микросельхозпредприятие за исключением ЛПХ.

В Крыму агротуризмом готовы заниматься около 20 сельхозпредприятий. Минсельхоз Крыма уже направил на предварительное рассмотрение первые пять проектов по развитию сельского туризма. Это винодельческое предприятие в Судаке, сыровары в Бахчисарае, производитель лаванды в Бахчисарайском районе, рыбоводческое предприятие в Джанкойском районе и эко-деревня в Нижнегорском районе. Получателя гранта на конкурсной основе определит Минсельхоз России, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров РК – министра сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

С 2022 года Минсельхозом России в рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия планируется оказание нового вида государственной поддержки малым сельхозтоваропроизводителям в виде грантов «Агротуризм» на реализацию проектов развития сельского туризма. Проект Правил предоставления и распределения субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сельского туризма находится на согласовании в Правительстве РФ.

Для того, чтобы принять участие в госпрограмме не менее 70% деятельности претендента должно относиться к производству сельхозпродукции, 30 % — к туризму. Заявителю необходимо предоставить в Минсельхоз Крыма заявку с приложением документов, определенных Порядком конкурсного отбора проектов развития сельского туризма. Один из документов — паспорт проекта развития сельского туризма по форме, утвержденной Минсельхозом РФ и включает в себя: финансово-экономическое обоснование, затраты на реализацию проекта, плановые показатели деятельности и обязательство об их достижении, — отмечает заместитель Председателя Совета министров РК.

Глава Минсельхоза Крыма также подчеркнул, что срок освоения средств гранта составляет не более 18 месяцев со дня получения средств. Они могут быть расходованы только в соответствии с Перечнем целевых направлений расходования гранта «Агротуризм», утвержденных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Справка: Грант «Агротуризм» предоставляется заявителю на реализацию проекта развития сельского туризма в размере от 3 млн рублей до 10 млн рублей с учетом направления заявителем собственных средств на софинансирование стоимости реализуемого проекта: до 3 млн руб. — не менее 10%, до 5 млн руб. — не менее 15%, до 8 млн руб. — не менее 20%, до 10 млн руб. — не менее 25%.