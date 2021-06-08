Прокуратура контролирует соблюдение прав жителей попавших в зону подтопления в Крыму

Прокуратура Республики Крым взяла на контроль соблюдение прав жителей села Приозерное Ленинского района, попавшего в зону подтопления.

Установлено, что вчера, 7 июня 2021 года, из-за обильного выпадения осадков произошло подтопление 18 домовладений, расположенных в селе, в которых проживают 48 граждан. В настоящее время на территории района определены пункты временного размещения граждан. По итогам надзорных мероприятий прокуратурой будет дана правовая оценка своевременности и полноте действий органов и организаций в части обеспечения населения ресурсами и продуктами питания, средствами первой необходимости, — сообщили в надзорном ведомстве.