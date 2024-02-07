Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в одном из общежитий в Симферополе

По поручению прокурора Республики Крым Олега Камшилова организована проверка в связи с поступившим 7 февраля сообщением о возгорании на 6-м этаже общежития по улице Марка Донского в Симферополе. Об этом происшествии – в нашем материале (с видео).

К счастью, в результате этого происшествия никто не пострадал. Точная причина возгорания устанавливается.

В ходе организованной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности, — сообщили в надзорном ведомстве.

Ход и результаты проверки взяты под контроль в прокуратуре.