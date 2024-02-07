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Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в одном из общежитий в Симферополе

Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в одном из общежитий в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия 12:59 07.02.2024

По поручению прокурора Республики Крым Олега Камшилова организована  проверка в связи с поступившим 7 февраля сообщением о возгорании на 6-м этаже общежития по улице Марка Донского в Симферополе. Об этом происшествии – в нашем материале (с видео).

К счастью, в результате этого происшествия никто не пострадал. Точная причина возгорания устанавливается.

В ходе организованной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности, — сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в одном из общежитий в Симферополе

Ход и результаты проверки взяты под контроль в прокуратуре.

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