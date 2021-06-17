Прокуратура Крыма контролирует соблюдение прав жителей населенных пунктов, попавших в зону подтопления

По поручению исполняющего обязанности прокурора Крыма Сергея Черневича взято на особый контроль соблюдение прав жителей города Керчи, Советского и Ленинского районов, которые пострадали от затопления, вызванного обильным выпадением атмосферных осадков.

В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка действиям органов местного самоуправления и оперативных служб по устранению последствий подтопления. Кроме того, будет проверена своевременность и полнота действий органов и организаций в части соблюдения социальных прав граждан, обеспечения их ресурсами и продуктами питания, средствами первой необходимости, — сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

В прокуратуре Крыма взят на особый контроль вопрос размещения граждан, чьи дома пострадали от подтопления. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, уточнили в надзорном ведомстве.

Фото: ГУ МЧС России по РК.