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Прокуратура Крыма контролирует соблюдение прав жителей населенных пунктов, попавших в зону подтопления

Прокуратура Крыма контролирует соблюдение прав жителей населенных пунктов, попавших в зону подтопления

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 17:25 17.06.2021

По поручению исполняющего обязанности прокурора Крыма Сергея Черневича взято на особый контроль соблюдение прав жителей города Керчи, Советского и Ленинского районов, которые пострадали от затопления, вызванного обильным выпадением атмосферных осадков.

В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка действиям органов местного самоуправления и оперативных служб по устранению последствий подтопления. Кроме того, будет проверена своевременность и полнота действий органов и организаций в части соблюдения социальных прав граждан, обеспечения их ресурсами и продуктами питания, средствами первой необходимости, — сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

В прокуратуре Крыма взят на особый контроль вопрос размещения граждан, чьи дома пострадали от подтопления. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, уточнили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Крыма контролирует соблюдение прав жителей населенных пунктов, попавших в зону подтопления

Фото: ГУ МЧС России по РК.

Прокуратура Крыма контролирует соблюдение прав жителей населенных пунктов, попавших в зону подтопления

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