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Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело о покушении на сбыт почти килограмма каннабиса
Фото: МВД

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело о покушении на сбыт почти килограмма каннабиса

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:08 04.09.2021

Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Первомайского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

По версии следствия, в марте текущего года злоумышленник на территории своего домовладения вырастил наркосодержащие растения, из которых получил порядка 1 кг каннабиса, храня его в автомобиле Фольксваген и по месту жительства для дальнейшего сбыта. В июне текущего года преступная деятельность мужчины была пресечена, наркотики изъяты сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, — рассказали в прокуратуре РК.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело о покушении на сбыт почти килограмма каннабиса

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