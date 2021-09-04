Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело о покушении на сбыт почти килограмма каннабиса

Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Первомайского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

По версии следствия, в марте текущего года злоумышленник на территории своего домовладения вырастил наркосодержащие растения, из которых получил порядка 1 кг каннабиса, храня его в автомобиле Фольксваген и по месту жительства для дальнейшего сбыта. В июне текущего года преступная деятельность мужчины была пресечена, наркотики изъяты сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, — рассказали в прокуратуре РК.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу.