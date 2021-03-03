Прокуратура Крыма проверяет вопиющий случай в Багерово: в многоквартирном доме обрушился потолок

По поручению исполняющего обязанности прокурора Крыма Сергея Черневича, организована проверка по
В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о ненадлежащем состоянии многоквартирного дома по ул. Ленина 5а в пгт. Багерево, вследствие чего произошло частичное разрушение балок и обрушение межэтажного перекрытия непосредственно в квартиру, где проживает пожилая женщина. В ходе организованной проверки с привлечением специалистов будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц органа местного самоуправления при осуществлении контроля за сохранностью жилого фонда, длительном непринятии мер по признанию многоквартирного дома аварийным, — сообщили в прокуратуре.
Кроме того, будет дана оценка обоснованности включения названного многоквартирного дома в программу капитального ремонта. Ход и результаты проверки взяты на особый контроль в прокуратуре Крыма.
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