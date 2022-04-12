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Прокуратура Крыма проверяет обстоятельства ДТП под Ялтой, в которой пострадали подростки
Фото: МВД по РК

Прокуратура Крыма проверяет обстоятельства ДТП под Ялтой, в которой пострадали подростки

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 19:48 12.04.2022

Прокуратура Крыма контролирует ход установления обстоятельств ДТП под Ялтой, в котором пострадали несовершеннолетние пешеходы. Об этой аварии — ЗДЕСЬ.

В надзорном ведомстве подтвердили предварительные выводы полиции:

10 апреля текущего  года на автодороге «Алушта — Ялта» водитель автомобиля «Мазда», двигаясь в направлении Алушты, совершила наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии подростки   получили травмы различной степени тяжести. Двое 15-летних юношей доставлены в учреждения здравоохранения.

Сообщается, что в ходе организованной проверки прокуратурой будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения.

Узнайте больше:  ДТП на трассе «Алушта – Ялта»: пострадали два подростка-пешехода

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