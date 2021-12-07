Прокуратура Крыма проводит проверку по факту пожара в здании с детским дошкольным учреждением

По поручению исполняющего обязанности прокурора Крыма Сергея Черневича проводится проверка по факту возгорания в одной из квартир, расположенных в одном здании с детским садом-школой. Напомним, речь идет о пожаре в Симферополе, на улице Караманова. Огонь вспыхнул на втором этаже жилого дома, а на первом располагается детское учреждение – начальная школа-сад «Моя первая академия». Пожар был оперативно потушен (сообщение о возгорании поступило в ГУ МЧС России по РК в 10:14, в 10:58 огонь был локализован, а в 11:30 пожар был полностью потушен). Проведена эвакуация 86 человек, в том числе 66 детей и 20 человек персонала детсада. Всего для ликвидации пожара были привлечены силы и средства от РСЧС: 30 человек, 10 единиц техники.

В результате инцидента никто не пострадал. Предварительной причиной возгорания могла стать неисправность электрооборудования, расположенного в квартире многоквартирного дома.

В ходе организованных проверочных мероприятий, проведение которых поручено прокуратуре г. Симферополя, будут установлены все обстоятельства произошедшего. Кроме того, будет дана оценка исполнению администрацией дошкольного образовательного учреждения мер, направленных на соблюдение требований пожарной безопасности, — сообщает пресс-служба крымской прокуратуры.

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.