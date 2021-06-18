Прокуратура Крыма проводит проверку в связи с затоплением на территории Большой Ялты

Сегодня, 18 июня 2021 года, в связи с обильным выпадением атмосферных осадков на территории городского округа Ялта произошло подтопление отдельных территорий, в том числе жилых домов, внутриквартальных проездов и дворовых территорий. В ходе организованных надзорных мероприятий, проведение которых поручено прокуратуре г. Ялты, будет дана оценка полноте принятых мер со стороны уполномоченных органов по предотвращению и ликвидации ситуаций чрезвычайного характера. Кроме того, взято на контроль устранение последствий подтопления, — сообщили в прокуратуре РК.

Помимо этого, будет проверена своевременность и полнота действий органов и организаций в части соблюдения социальных прав граждан, обеспечения их ресурсами и продуктами питания, средствами первой необходимости.

На особом контроле — вопрос размещения граждан, чьи дома пострадали от подтопления.

В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. В прокуратуре Крыма организована «горячая линия» помощи жителям, попавших в зону затопления.

По телефонам (3652) 550-394, 550-395, 550-392, 550-399 возможно сообщить о возникших вследствие чрезвычайной ситуации трудностях, требующих оперативного реагирования органов прокуратуры.