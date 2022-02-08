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Прокуратура Крыма разобралась в скандале со «Скорой помощью», которую не пропустили на стоянку
Скриншот: ВК

Прокуратура Крыма разобралась в скандале со «Скорой помощью», которую не пропустили на стоянку

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:30 08.02.2022

Прокуратура Крыма проверила соблюдение требований законодательства со стороны должностных лиц охранного предприятия, которые воспрепятствовали движению автомобиля скорой медицинской помощи, следовавшему для оказания помощи пациенту в центре Симферополя. Речь идет об этом скандале.

Установлено, что земельный участок по ул. Одесской в городе Симферополе используется одним из юридических лиц на основании договора аренды, заключенного с местной администрацией в целях обслуживания автотранспорта. Как показала проверка, шлагбаум, а также иные элементы ограждения автомобильной парковки установлены за границами предоставленного по договору аренды земельного участка, — сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура в отношении предприятия возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка).

В целях устранения выявленных нарушений земельного законодательства, а также по фактам непринятия мер, направленных на демонтаж объектов, прокурором в адрес администрации г. Симферополя внесено представление.

Кроме того, дана оценка соблюдению законодательства об охранной деятельности фирмой, предоставляющей охранные услуги. Установлено, что работник, осуществляющий охрану и не пропустивший экипаж скорой медицинской помощи, в 2004 году был осужден за совершение разбоя, не имеет правового статуса частного охранника, — отметили в прокуратуре.

Мало того, в договоре на оказание охранных услуг объект охраны не конкретизирован, на охраняемом объекте не размещена информация об осуществлении пропускного режима. В связи с этим прокурор в адрес руководителя фирмы внес представление.  В настоящее время трудовой договор с охранником расторгнут.

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Ответственное должностное лицо охранного предприятия и охранник привлечены к административной ответственности по ст. 20.16 КоАП РФ (незаконная охранная деятельность). Устранение выявленных нарушений законодательства взято прокуратурой на контроль.


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