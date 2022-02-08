Прокуратура Крыма разобралась в скандале со «Скорой помощью», которую не пропустили на стоянку

Прокуратура Крыма проверила соблюдение требований законодательства со стороны должностных лиц охранного предприятия, которые воспрепятствовали движению автомобиля скорой медицинской помощи, следовавшему для оказания помощи пациенту в центре Симферополя. Речь идет об этом скандале.
Установлено, что земельный участок по ул. Одесской в городе Симферополе используется одним из юридических лиц на основании договора аренды, заключенного с местной администрацией в целях обслуживания автотранспорта. Как показала проверка, шлагбаум, а также иные элементы ограждения автомобильной парковки установлены за границами предоставленного по договору аренды земельного участка, — сообщили в надзорном ведомстве.
Прокуратура в отношении предприятия возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка).
В целях устранения выявленных нарушений земельного законодательства, а также по фактам непринятия мер, направленных на демонтаж объектов, прокурором в адрес администрации г. Симферополя внесено представление.
Кроме того, дана оценка соблюдению законодательства об охранной деятельности фирмой, предоставляющей охранные услуги. Установлено, что работник, осуществляющий охрану и не пропустивший экипаж скорой медицинской помощи, в 2004 году был осужден за совершение разбоя, не имеет правового статуса частного охранника, — отметили в прокуратуре.
Мало того, в договоре на оказание охранных услуг объект охраны не конкретизирован, на охраняемом объекте не размещена информация об осуществлении пропускного режима. В связи с этим прокурор в адрес руководителя фирмы внес представление. В настоящее время трудовой договор с охранником расторгнут.
Ответственное должностное лицо охранного предприятия и охранник привлечены к административной ответственности по ст. 20.16 КоАП РФ (незаконная охранная деятельность). Устранение выявленных нарушений законодательства взято прокуратурой на контроль.
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