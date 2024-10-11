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Прокуратура Крыма: вынесены приговоры по уголовным делам о шпионаже

Прокуратура Крыма: вынесены приговоры по уголовным делам о шпионаже

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 13:17 11.10.2024

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности Жукова и приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

По этой же статье (шпионаж) вынесен приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего гражданина Украины Сергея Коржа. В суде установлено, что в период с июня по август 2022 года Корж, проживающий в Запорожской области, собирал и передавал сотруднику главного управления разведки министерства обороны Украины сведения о местах нахождения техники и личного состава подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в Запорожской области. Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военных.

Незаконные действия подсудимого были пресечены сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. Предварительное расследование уголовного дела осуществлялось Управлением ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, — отметили в прокуратуре.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности Коржа и приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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