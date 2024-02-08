Прокуратура – об утреннем пожаре в поселке Красногвардейское

Об утреннем пожаре в поселке Красногвардейское мы уже сообщали. Стало известно, что установление обстоятельств возгорания в торговом центре контролирует прокуратура РК.

Сегодня, 8 февраля 2024 года, произошло возгорание на 3 этаже здания по улице 50 лет Октября в поселке Красногвардейское, в котором располагаются торговые объекты. Точная причина возгорания будет установлена. Предположительно, причиной пожара могло стать замыкание электрической проводки, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Подчеркивается, что ходе организованной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности.