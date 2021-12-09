Прокуратура организовала проверку по факту происшествия с ветераном Великой Отечественной войны в Ялте

По поручению исполняющего обязанности прокурора Крыма Сергея Черневича организована проверка по публикации СМИ о наезде автомобиля «Ниссан» на 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Ялте. Об этом вопиющем случае — ЗДЕСЬ. Номер и хозяин авто уже установлены.

В рамках проверки будут взяты на контроль мероприятия по поиску и установлению личности водителя, осуществившего наезд при движении задним ходом на пожилого мужчину в районе улицы Пальмиро Тольятти в Ялте В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, — сообщили в надзорном ведомстве.

По результатам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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