Прокуратура Праги передала в суд дело задержанного в Праге россиянина Александра Франчетти

Городская прокуратура Праги направила в суд чешской столицы дело гражданина РФ Александра Франчетти, задержанного по запросу Украины 12 сентября прошлого года в пражском аэропорту. На выдаче активиста «Русской весны» в Севастополе настаивают украинские власти.

Завершено изучение дела задержанного 12 сентября 2021 года в аэропорту Праги гражданина РФ. Оно направлено в городской суд Праги для принятия решения о возможности его выдачи Украине, — рассказал пресс-секретарь пражской прокуратуры Алеш Цимбала.

Франчетти, по словам Цимбалы, может быть выдан киевским властям, если суд сочтет это необходимым. Вердикт будет возможно опротестовать в Верховном суде в Праге. Между тем окончательное решение вопроса остается в компетенции министра юстиции Чехии, который самостоятельно определяет допустимость экстрадиции по запросу иностранного государства.

Киевские власти обвиняют Франчетти в антигосударственной деятельности. Ему, в случае выдачи на Украину, грозит восемь лет заключения.

Пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин проинформировал ТАСС , что российское дипломатическое представительство внимательно отслеживает развитие ситуации с Франчетти.

Посольство продолжает отслеживать ситуацию вокруг Александра Франчетти и осуществлять необходимую консульскую поддержку, — сказал Брякин, отметив, что дипломаты находятся в постоянном контакте с родными россиянина и его адвокатами.

Напомним, городской суд Праги 14 сентября принял решение взять под стражу Франчетти из опасений, что он может покинуть Чехию. По данным СМИ, задержание россиянина на основании выданного Киевом международного ордера на арест связано с его активным участием в 2014 году в событиях, приведших к воссоединению Крыма с Россией.

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