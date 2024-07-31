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Прокуратура проверяет обстоятельства пожара в ТЦ «Лоцман» в Симферополе

Прокуратура проверяет обстоятельства пожара в ТЦ «Лоцман» в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:12 31.07.2024

Как мы уже сообщали, накануне вечером в симферопольском ТЦ «Лоцман» произошел пожар. Он был полностью потушен только сегодня утром. Площадь пожара составила 500 кв. метров. Пострадавших нет, однако в торговом центре произошло частичное обрушение кровли. На месте работают следователи и работники прокуратуры.

Прокуратурой Крыма организована проверка в связи с возгоранием в одном из торговых центров в городе Симферополе, – сообщили в надзорном ведомстве. — На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Центрального района города Симферополя Павел Дашковский. В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности при организации торговой деятельности.

Предварительно: источник возгорания находился на 3-м этаже, там велись сварочные работы.

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