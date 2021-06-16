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В Севастополе вынесли приговор педофилу из Московской области

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении педофила

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:25 16.06.2021

Прокуратура Гагаринского района Севастополя утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя 1994 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Органом предварительного следствия установлено, что в июне 2020 года мужчина начал переписку в социальной сети «ВКонтакте» с несовершеннолетней 2008 года рождения. Преследуя злой умысел,  получил от школьницы фотографии в нижнем белье.  После чего потребовал прислать более откровенные фото интимного характера, начав шантажировать несовершеннолетнюю, тем что распространит ранее полученные фото иным пользователям социальной сети, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Расследование по уголовному делу проведено СО по Гагаринскому району г. Севастополь ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю.

Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в Гагаринский районный суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении педофила

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