Прокуратура Севастополя организовала проверку по факту временного ограничения подачи газа

Прокуратура Севастополя организовала проверку исполнения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства по факту временного ограничения подачи газа 22 декабря 2020 года на объекты теплоснабжения, многоквартирные и частные дома. Напомним, такая мера была предпринята в связи с аварией на магистральном газопроводе — здесь.

Установлено, что ограничение подачи газа введено для проведения ремонтных работ на газопроводе в Нахимовском районе г. Севастополя. На место выезжал заместитель прокурора города Севастополя Игорь Емельянов. Прокуратурой будет дана оценка полноты принятых мер, направленных на обеспечение подачи газа потребителям. Ход проведения работ по восстановлению газоснабжения находится на контроле прокуратуры При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — заявили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.