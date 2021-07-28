Прокуратура Севастополя организовала проверку по факту заболевания детей в лагере «Ласпи»

Прокуратура Севастополя проводит проверку в связи с заболеванием детей, отдыхающих в детском оздоровительном лагере «Ласпи». В лагерь осуществлен выезд с привлечением специалистов территориального органа Роспотребнадзора и бригады педиатров. Специалисты Роспотребнадзора ведут эпидемиологическое расследование.

Прокуратура Балаклавского района внесла представление об устранении выявленных нарушений закона. Кроме того, прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), — отметили в прокуратуре.

О ситуации известно и много, и немного. Первый «тревожный звонок» прозвучал (как всегда) в соцсетях. То ли один, то ли трое детей, отдыхавшие в лагере «Ласпи» заразились коронавирусом. Пока информация подтверждена по одному заразившемуся ребенку. Медики успокаивают: болезнь проходит бессимптомно и была выявлена в результате ПЦР-теста. Вместе с тем сообщается о десятке детей с признаками ОРВИ. Мало того, весь отряд (все контактировавшие с ребенком, у которого подтвержден коронавирус) распущен по домам. Родители, естественно, недовольны. Ну а власти, традиционно, заверяют:

В настоящий момент ситуация в лагере стабильная и находится под контролем.

Впрочем, последнее слово останется за Роспотребнадзором и прокуратурой.