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Прокуратура Севастополя проверяет качество работ по укладке брусчатки на улице Суворова
Фото: прокуратура Севастополя

Прокуратура Севастополя проверяет качество работ по укладке брусчатки на улице Суворова

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:02 04.09.2021

Прокуратура Севастополя проводит проверку сведений, опубликованных в социальных сетях и СМИ, о некачественной кладке брусчатки на автомобильной дороге по ул. Суворова.

Установлено, что работы выполняются в соответствии с государственным контрактом между Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя и обществом с ограниченной ответственностью «Крымстроймост».

Прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности. Будет дана оценка качества проведенных работ, полноты обеспечения мер безопасности пешеходов, прежде всего детей, обучающихся в ГБОУ «Гимназия № 1 им. А.С. Пушкина», а также действий заказчика в части контроля исполнения государственного контракта. К проведению проверки привлечены специалисты ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя», — сообщили в надзорном ведомстве.

В случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования.

Прокуратура Севастополя проверяет качество работ по укладке брусчатки на улице Суворова

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