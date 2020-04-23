Прокуратура утвердила обвинительное заключение жителю Бахчисарая, обвиняемого в двойном убийстве

Убийце грозит пожизненное заключение.

Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя Бахчисарая, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти двум лицам).

По версии следствия, обвиняемый в июле 2019 года, находясь в домовладении, расположенном в г. Бахчисарае, в процессе распития спиртных напитков, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в ходе внезапно возникшей ссоры, кухонным ножом причинил смерть двум ранее знакомым ему жителям города, — сообщили в прокуратуре.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Верховный Суд Республики Крым для рассмотрения по существу. Санкция ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривает максимальное наказания в виде пожизненного лишения свободы.