Прокуратура взяла под контроль ход проверки обстоятельств ДТП с участием пяти автомобилей в Керчи

По предварительной информации, сегодня, 30 октября 2023 года, около 6 часов утра автомобиль «БМВ», двигаясь в районе «Солнечное», совершил столкновение с 4 автомобилями, которые остановились на запрещающий сигнал светофора. В результате происшествия один человек погиб, ещё четверо, в том числе 15-летний подросток пострадали, — сообщили в надзорном ведомстве.
На место происшествия выезжал заместитель прокурора города Керчи Роман Бобрик. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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