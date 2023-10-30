Прокуратура взяла под контроль ход проверки обстоятельств ДТП с участием пяти автомобилей в Керчи

По предварительной информации, сегодня, 30 октября 2023 года, около 6 часов утра автомобиль «БМВ», двигаясь в районе «Солнечное», совершил столкновение с 4 автомобилями, которые остановились на запрещающий сигнал светофора. В результате происшествия один человек погиб, ещё четверо, в том числе 15-летний подросток пострадали, — сообщили в надзорном ведомстве.