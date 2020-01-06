Пропавшая в Симферополе цапля Сима нашлась? А может и не Сима, но точно цапля

Перед Новым годом на набережной Салгира в Симферополе установили арт-объект – Цаплю Симу. Тогда же отмечалось, что в ходе реконструкции набережной живая птица «куда-то делась». Однако общественники нашли цаплю, о чем и сообщили в группе «Наш Симферополь» Facebook .

Друзья, хорошая новость — цапля Сима жива и прекрасно себя чувствует. Живет так же на Салгире, только переместилась в более спокойное, с ее точки зрения, место. Она обитает на реке возле парка на улице Гурзуфской. Ее видели там две недели назад, — говорится в сообщении, проиллюстрированном фото.

Новость комментируют горожане. Некоторые сомневаются, Сима ли это:

Там другая цапля уже несколько лет периодически появляется, ещё осенью 2016 видел.

Это не Сима! На Салгир регулярно прилетает много цапель, ежегодно причем! Но за период моих продолжительных регулярных наблюдений за Симой по 2 раза в день, ни разу не видела ее летающей! А вот до начала реконструкции к ней прилетала вторая цапля, очень пугливая, если замечала повышенное внимание к себе — сразу улетала. Сима НЕ летала и не боялась людей!

Берегите Симу и всех ее сородичей и других пернатых , ведь мы все создания божьи.