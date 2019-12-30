Новый арт-объект — «Цапля Сима» — появился в Симферополе

30 декабря в Симферополе, на набережной реки Салгир, состоялось торжественное открытие скульптуры, посвящённой завершению капитального ремонта набережной и успешному сохранению мест обитания животных.

В церемонии открытия памятника приняли участие глава муниципального образования городской округ Симферополь, председатель городского совета Виктор Агеев, депутаты горсовета, работники администрации города и представители общественности.

Металлическая художественная композиция установлена по инициативе симферопольской общественности за счёт меценатов и выкована тремя местными мастерами кузнечного дела.

Сегодня мы открываем арт-объект, который станет символом второго возрождения набережной, первые этапы реконструкции которой уже завершены. Я уверен, сейчас это место востребовано не только среди симферопольцев, но и гостей нашего города. Мы будем поддерживать обновлённую набережную в достойном состоянии и продолжим её благоустройство, — обратился к собравшимся Виктор Агеев.

По его словам, с началом очистки русла Салгира весь город был обеспокоен тем, как это отразится на животных, для которых река является домом. К счастью, подрядчик подошел к этому вопросу со всей ответственностью, чтобы безопасности птиц ничего не угрожало, и животные смогли адаптироваться к новым условиям.

По случаю знакового события председатель горсовета вручил заслуженные награды тем, кто оказал существенную помощь в создании металлической композиции. Право открыть скульптуру было предоставлено главе крымской столицы Виктору Агееву и мастеру художественной ковки Игорю Ромашенко.

Еще о цапле Симе, отныне увековеченной на набережной в Симферополе — ЗДЕСЬ.