Прополис пчелиный — народные рецепты и применение

Прополис, удивительное вещество, и пожалуй как ни один другой природный материал, богат на содержание полезных компонентов, а его целебные свойства активно используются в традиционной и народной медицине, косметологии и других сферах. Интересен тот факт, что пчелы вырабатывают это уникальное вещество на протяжении всей своей жизни. Они его используют в качестве строительного материала, а также для защиты от патогенных микроорганизмов. Пластичная структура пчелиного клея и приятный аромат позволяет маленьким труженикам создавать комфортный микроклимат в улье, что является необходимым условием для воспроизведения потомства. Стоит отметить, что за сбор этого продукта отвечает отдельная группа пчел. Из этой статьи вы узнаете, что такое прополис, его полезные свойства, как пить прополис, как используется настойка и свечи с прополисом.

Прополис пчелиный имеет очень сложный химический состав. В него входят 16 классов органических веществ! Может быть, этим и обусловлено такое разнообразие свойств этого продукта пчеловодства. Прополис это сложный состав из различных смол, масел, спиртов, белков, а также воска, цветочной пыльцы, витаминов, сахара и других ингредиентов.

Прополис — полезные свойства

Прополис – малоизученное вещество, поэтому ещё не выяснен весь спектр его действия. Это вещество необычное по способу получения, составу, обладающее необыкновенными свойствами.

Прополис обладает следующими полезными свойствами:

Дезинфицирующие

Антибактериальные

Антитоксические

Противовоспалительные

Термопластические

Антиоксидантные

Иммуномодулирующие

Дезинфекция — уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов. Прополис подавляет активность и убивает бактерии и вирусы, замедляет рост некоторых из них.

Все отдельные компоненты перечислить трудно, поэтому легче назвать основные группы этих веществ:

эфирные масла;

цветочная пыльца;

флавониды;

воск;

ароматические кислоты;

минеральные элементы, среди которых есть такие редкие, как титан, ванадий, хром, кремний;

сахара;

аминокислоты: тиризин, митеонин.

А, также целая группа витаминов (практически полный комплекс витамина В, никотиновая кислота, токоферол и прочие компоненты).

Кроме того, этот медопродукт обезвреживает яды, которые выделяют распадающиеся клетки, ускоряет процессы регенерации, заживления. Ведутся споры об анестезирующем действии пчелиного клея. Научного подтверждения этого эффекта пока нет.

Прополис — применение в народной медицине

Этот лечебный препарат помогает фактически при всех заболеваниях, которые могут поразить системы органов человека.

Некоторые болезни, при которых эффективен спиртовой настой прополиса:

Костная система. Остеохондроз, пародонтоз, артрит.

Нервная система. Радикулит, отит, конъюнктивит, мигрень.

Сердечно-сосудистая система. Вегето-сосудистая дистония, лейкемия, геморрой, тромбоз, атеросклероз, ревматизм, артериосклероз, артериальная гипертензия.

Дыхательная система. Тонзиллит, грипп, ОРЗ, ОРВИ, туберкулез, бронхит, ринит, бронхиальная астма, ангина, пневмония, гайморит, фарингит, синусит, трахеит, дифтерия.

Пищеварительная система. Язва желудка и 12-перстной кишки, колит, стоматит, кариес, гастрит, хеликобактер, панкреатит, гастродуоденит, гепатит.

Репродуктивная система. Импотенция, миома, простатит, эндометриоз, эрозия шейки матки, кандидоз (молочница), мастопатия, эндоцирвит, кольпингит, сифилис, трихомоноз, цистит, хламидиоз, мастит, бесплодие.

Покровная система. Экзема, ожог, ветрянка, герпес, грибок стоп и ногтей, акне, себорея, обморожение, аллергия, псориаз, фурункулез, карбункулы, мозоли.

Это далеко не все патологические состояния, при которых приём настойки будет незаменим.

Настойка прополиса

Прополис имеет уникальное качество – даже после обработки высокими температурами он не изменяет своих свойств. Это позволяет изготавливать самые разнообразные прополиссодержащие продукты. Настойка всегда содержит спирт, а называется так, потому что его настаивают, «замачивают» без нагревания в течение какого-то времени. Прополис сложно использовать в первозданном виде, потому что он довольно плотный и становится мягким только при нагревании. «Размачивать» его под силу только спиртосодержащим растворам. Они позволяют добиться максимальной экстракции полезных веществ.

Что лечит настойка прополиса?

Этот препарат принимают для лечения различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, опухолей, кожных покровов, дыхательных путей, кровеносной и мочеполовой систем и не только. В этом универсальность прополиса.

Чудодейственное природное средство лечит практически любое заболевание, оказывает благотворный общеукрепляющий эффект на весь организм. Любой недуг вызван сбоем в организме, который может произойти из-за попадания вредоносных веществ извне или внутренних нарушений.

Настойка прополиса лечит практически все виды болезней, в том числе вызванных:

физическими причинами – травмы, ожоги. Ускоряет процессы регенерации, препятствует началу воспалительного процесса, предотвращает инфицирование.

химическими – отравления. Выводит токсины из организма.

биологическими – инфекционные заболевания. Убивает вредоносные микроорганизмы, способствует их удалению.

социальными – хроническая усталость, алкоголизм, наркомания. Поддерживает организм комплексом минеральных веществ и витаминов, удаляет токсические вещества.

дефицитом веществ – авитаминоз. В состав прополиса входят витамины большинства групп.

Ряд заболеваний, для лечения которых применяют настойку прополиса, можно перечислять бесконечно. Гораздо сложнее назвать случаи, когда она не помогает.

Как сделать настойку прополиса в домашних условиях?

Перед использованием узы рекомендуется сначала очистить её , натерев на мелкой терке замороженный прополис. Измельченный пчелиный клей заливают холодной водой. Все лишнее всплывет, верхний слой с плавающими частицами можно слить. Очищенный пчелиный клей требуется просушить. В качестве растворителя при настаивании используют медицинский спирт, водку или спиртовые настои различных трав. Последние усиливают терапевтический эффект.

Для приготовления лечебного состава можно пойти по легкому (быстрому) или трудному пути. В первом случае рецепт такой: мелко натереть 10 г прополиса, подогреть на водяной бане 90-100 мл 70%-го медицинского спирта до 50-ти градусов, все перемешать до однородной консистенции, снять с огня не доводя до кипения, процедить через специальную бумагу с ватой или несколько слоев марли, перелить в темную стеклянную посуду, хорошо закупорить. Хранить в темном прохладном месте.

Изготовление 10%-й настойки по второму рецепту займет больше времени, зато он проще. Спирт или водку налить в стеклянную посуду, туда же высыпать прополис. Настаивать 2 недели в темном теплом месте, взбалтывая 2 раза в день. Процедить, и лекарство готово.

Рецепт зависит от того, настойку какой концентрации нужно приготовить (5-50%). Лучше сделать 50%-состав, а потом разбавлять его в нужных пропорциях.

Как пить прополис?

Способ приема препарата зависит от его концентрации и заболевания. Состав можно употреблять внутрь или наружно. Орально 20-60 капель на полстакана теплого молока, чая или воды.

Для полосканий пользуются 3%-м водно-спиртовым раствором. Также настойку используют наружно в виде компрессов, притираний, мазей и спреев для орошений непосредственно на больные места. При отитах препаратом пропитывается ватный или марлевый тампон, который затем вводится в наружный слуховой проход. Примочки обычно нужно менять несколько раз в день. Ещё лекарство можно принимать в виде ингаляций, в пропорции 1 капля на 5 мл физиологического раствора (хлорид натрия). Для детей в возрасте до 10-ти лет дозировка рассчитывается так: на каждый год возраста ребенка капля настойки.

Продолжительность курса лечения обычно около месяца. Нельзя забывать, что медопродукты иногда вызывают аллергию. приём настойки лучше начать с небольших доз, внимательно наблюдая за самочувствием. Побочными эффектами могут быть зуд, покраснение, отек, сыпь, одышка, общая слабость, головная боль, повышенная температура.

Как сделать водный раствор прополиса?

Некоторым противопоказано употребление напитков, содержащих алкоголь, поэтому есть рецепты приготовления жидких растворов из прополиса на основе воды. Удобство их применения в том, что разбавлять не нужно. Такой состав рекомендован детям и беременным женщинам. Единственный его недостаток – маленький срок хранения. В отличие от спиртовой настойки, которая может простоять несколько лет, водный раствор нужно обязательно использовать в течение недели.

Рецепт такой: кипяченую воду отстоять, перелить в стеклянную или эмалированную посуду, добавить прополис в соотношении 2 части жидкости к 1 части измельченного прополиса, нагреть на водяной бане до 80 °C (греть 1 час, но не более!), остудить и дать отстояться 6 часов, профильтровать, вылить в темную стеклянную емкость. Условия хранения такие же, как для настойки.

Для промывания слизистых оболочек обычно рекомендуется разбавлять и водный экстракт. Это связано с непредсказуемостью реакции нежного кожного покрова на медопродукты.

Мед с прополисом

Несмотря на мощное положительное действие, которое оказывает на здоровье употребление пчелиного клея, оно усиливается в сочетании с мёдом. Это так называемый прополисный мед. От такого «симбиоза» мёд становится более целебным, а прополис приобретает приятный вкус и запах. Целебную смесь легко можно приготовить в домашних условиях. На выходе получится горьковато-терпкий мёд со специфическим запахом.

Мед с прополисом принимают по чайной ложке, в виде ингаляций или спринцеваний с кипяченой водой, согревающих компрессов, добавляют в чай или молоко. Обычно курс лечения ограничивается 2 месяцами. Лучше не ждать пока настигнет болезнь, а своевременно проводить профилактику медопродуктами. Их употребление повышает иммунитет, способствует общему укреплению организма.

Прополисный мёд – комбинированный препарат на основе продуктов пчеловодства, употребление которого даёт уникальный оздоровительный эффект.

Как приготовить мёд с прополисом?

Рецепт приготовления зависит, как и при изготовлении настойки узы, от целей и необходимого уровня концентрации (3-20%). мёд — достаточно жидкий продукт, а вот прополис нужно растопить на водяной бане, предварительно очистив и измельчив его. Не снимая ёмкости с огня, сюда же непрерывно помешивая, добавляют мед. Смесь необходимо нагреть до 60-ти градусов (это займет примерно 20 минут), пока все частички прополиса не растворятся. Рекомендуется хранить смесь в холодильнике.

Есть ещё один рецепт приготовления. После процеживания настойки прополиса остается вязкая масса. Нужно отстоять её в течение нескольких дней, чтобы выделился спирт, его сливают до тех пор, пока он не перестанет выходить из кашки. Оставшуюся прополисную массу добавляют в мед, перемешивают до однородной консистенции и ставят в теплое место. Готовый прополисный мёд хранят на холоде для того, чтобы смолистый пчелиный клей не поднимался на поверхность, и смесь оставалась равномерной.

Пчеловоды постоянно экспериментируют с рецептами приготовления медопродуктов, стараясь создать новые вкусные и полезные составы.

Прополис в гинекологии

Эта отрасль медицины оформилась в отдельную науку, т.к. женский организм устроен настолько сложно, что любое заболевание репродуктивной системы затрагивает многие другие органы. Прополиссодержащие препараты с их универсальным лечебным действием в этом случае незаменимы.

Чаще всего женщины используют прополисные составы в форме свечей, мазей, настоек, растворов для спринцевания и приготовления напитков. Иногда используются турунды – марлевые жгуты, пропитанные лечебным раствором или смазанные мазью. Перед введением тампона влагалище необходимо очистить от выделений. Рецепт приготовления мази: смешать 50 г ланолина, столько же вазелина, 5 мл настойки прополиса.

Незаменим пчелиный клей и в период беременности. Полезен напиток с шиповником. Готовят его так: заливают водой 80 измельченных плодов шиповника на 2 часа, доводят до кипения, дают час постоять на маленьком огне, переливают в термос, добавляют зернышко прополиса, плотно закрывают и оставляют на ночь настояться.

Женщинам следует соблюдать осторожность, т.к. прополис — сильнодействующее средство и иногда реакция организма на него непредсказуема.

Можно ли жевать прополис?

Получить все полезные вещества, содержащиеся в этом пчелопродукте можно просто съев его. Вот только вкус и запах вряд ли кому-нибудь могут понравиться. Утешением может служить, что это лекарство насыщено витаминами и полезными микроэлементами.

Прополис довольно плотен, а при разжевывании слюна растворяет его. Лечебное действие в первую очередь будет оказано на полость рта и зубы. При воспаленном горле обычно достаточно дважды пососать прополис, чтобы почувствовать облегчение. Разжеванную узу можно прикладывать к больным участкам кожи.

Пчелиный клей в цельном виде тяжело переваривается, поэтому глотать его не рекомендуется. По своему составу он близок к воску, а, значит, может вовсе не растворяться, даже внутри.

Жевать прополис можно и нужно. Он улучшает кровоток и лимфообращение, убивает вредоносные микроорганизмы, укрепляет иммунитет.

Как правильно жевать прополис?

Важно соблюдать дозировку. Обычно это несколько граммов в день, но и их нельзя принимать сразу. Начинать нужно с капли, внимательно следя за самочувствием. Процедура должна длиться не более 20 минут, иначе слизистые оболочки ротовой полости можно сжечь. При некоторых заболеваниях разрешено повторять её несколько раз в течение дня, а при ангине даже день напролет. Нельзя все же забывать, что с этим сильнодействующим средством шутки плохи.

Через несколько недель таких процедур болезни десен и зубов должны исчезнуть. Во время беременности дозировку нужно снизить до 1-2 г через сутки. Дети перед приемом прополиса должны пройти пробу на аллергическую реакцию. Её вполне можно провести в домашних условиях. К внутренней стороне локтевого сгиба ненадолго прикладывают маленький кусочек прополиса. Если покраснения или зуда нет, аллергии тоже.

Жевать прополис правильно понемногу, не забывая об опасности возникновения аллергии.

Лечение прополисом, рецепты

Уникальность этого лекарства в том, что из него изготавливают самые разнообразные препараты: настойки, водные экстракты, мази, пасты, крема, масла, таблетки, спреи, свечи, маски, его можно использовать для ингаляций, компрессов, полосканий. Узу употребляют даже в исходном виде – жуют.

Рецептов приготовления прополисных составов множество, но организации, которая бы выдавала им сертификат безопасности, нет. Даже в случае, если рецепт правильный и эффективный, никто не поручится за качество ингредиентов, которые используют обыватели. Важно не лениться и очищать прополис от лишних примесей перед изготовлением лекарственного средства. Это растянет процедуру приготовления, но зато улучшит качество конечного продукта. Пчелиный клей в чистом виде более мягкий.

Лечение прополисом – мощное вспомогательное средство при терапии многих болезней. Существует большое количество способов его применения. Обычно они несколько отличаются для беременных и детей.

Для того, чтобы прополис сильнее развести в воде или масле, приходится разогревать этот продукт. Однако открытый огонь ему противопоказан, ибо уже при 85 C вещество становится бесполезным, так как теряет свои целебные свойства. Именно потому пользуются водной баней, предохраняющей прополис от высоких температур.

Особенность такой технологии заключается в том, чтобы поместить емкость (фарфоровую, или из термостойкого стекла, но, ни в коем случае не металлическую, или из оргстекла), в которой будет находиться нагреваемый состав, внутри другой, с водой. Внешнюю тару устанавливают на огонь, а водяная прослойка служит своего рода тепловым барьером. Спиртовые смеси греть не надо, так как они быстро улетучиваются, к тому же, обладают свойствами, не требующими повышения температуры для растворения пчелиного клея. Единственное, что требуется в таком случае, это лишь взбалтывать её иногда.

Способ приготовления:

Все ингредиенты следует смешать в ёмкости , которая помещается на водную баню.

Греть смесь стоит не менее двадцати минут, хотя лучше потратить полчаса на то, чтобы её качественно приготовить.

Все это время надо перемешивать жижу деревянной ложечкой, или палочкой. Не стоит забывать, что пользоваться металлическими предметами вредно для получения качественного конечного продукта.

После того, как указанный срок закончится, раствор стоит отфильтровать тройным слоем бинта, или марли от тяжелого осадка. Вытяжку пчелиного клея можно сберегать в течение двух недель в обычном отделе холодильника. Использовать её можно как внешне, так и внутренне, проводить полоскания горла, однако нормами пренебрегать нельзя. Приготовленную жидкость можно использовать при лечении разных болезней, от насморка, до язвы желудка.

При сахарном диабете

В комплекс лечения больных сахарным диабетом разрешается включать народные средства, содержащие прополис. Подобное дополнение к основной терапии будет способствовать налаживанию метаболических процессов и повышению резистентности организма к инфекциям. Кроме того, доказано, что пчелиный клей обладает выраженным гипогликемическим эффектом.

Возможные варианты применения:

Если чистый прополис применять курсами по 3–4 недели, удастся добиться стабилизации уровня сахара в крови. Следует жевать по 3–5 г продукта за 1,5 часа до еды либо после приема пищи. Количество приемов в день – 3–5 раз. Препарат надо тщательно разжевывать, а потом проглатывать. Настой 30%-й спиртовой тоже рекомендован для лечения диабетиков. Дневная порция в этом случае составляет 10–15 мл. Рекомендуется выпивать лекарство трижды в день натощак. Стандартный курс лечения – 3–4 недели. Лечебный эффект спиртовой настойки с прополисом усиливается в сочетании с антидиабетическими препаратами.

Прополис при панкреатите

Пациентам, страдающим воспалительными процессами поджелудочной железы, в период ремиссии для предотвращения обострения заболевания врачи часто советуют принимать непродолжительными курсами настойку прополиса на спирту. Данное средство в комплексе с другими лекарственными препаратами не только помогает нормализовать функции пораженного воспалением органа, но и благотворно сказывается на работе всей пищеварительной системы. Схема лечения и дозировка назначаются индивидуально для каждого больного.

При гастрите

Благодаря обволакивающим свойствам прополиса средства на его основе защищают пораженные воспалением участки слизистых желудка. Помимо этого, пчелиный продукт:

снижает интенсивность болей;

устраняет тошноту и прочие неприятные симптомы;

активизирует пищеварительные процессы;

способствует нормальной выработке желудочного секрета.

Прополис считается одним из лучших способов профилактики язвенной болезни ЖКТ, которой нередко осложняется гастрит с высокой кислотностью. Также данный природный компонент способен предотвратить развитие онкологии.

При первых признаках расстройства пищеварения следует жевать прополис натощак. Оптимальная разовая порция – 8 г. Продолжительность одного курса такого вида лечения может составлять не более месяца.

Хороший лечебный эффект дает настойка, приготовленная по следующему рецепту: надо взять спирт и прополис в равных количествах, потом пчелиный продукт растворить в жидкой основе и 20 минут постоянно встряхивать. Полученную смесь оставить настаиваться на сутки, после чего профильтровать через бумагу. Принимать настой по 15 капель за час до еды в течение двух недель. Также при повышенной кислотности можно добавлять прополис в травяные отвары.

Прополис при запорах

Настойка прополиса поможет наладить регулярное очищение кишечника. Поскольку основным фактором, провоцирующим запоры, является неправильное питание, приводящее к зашлакованности кишечника, пчелиный клей будет только способствовать очищению и улучшению перистальтики. Людям, у которых есть проблемы со стулом, рекомендуется проводить профилактические курсы приема настойки прополиса. Такие мероприятия пойдут на пользу всей пищеварительной системе и даже помогут избавиться от последствий стресса.

При подагре

При болезнях суставов и подагре прополис хорошо использовать в качестве наружного средства. Растирание природным компонентом болезненных шишек поможет снять воспаление и дискомфорт. Эффективную мазь легко приготовить дома, если соединить растительное масло (желательно льняное) с пчелиным клеем. Оба ингредиента берутся в равных количествах. Чтобы активировать свойства компонентов прополиса, полученную после смешивания массу надо подогреть и хорошо перемешать. Когда средство остынет, им следует сначала растереть больные суставы, а потом тщательно их укутать.

При колите

Для колитов в острой фазе характерны интенсивные боли, метеоризм, расстройство стула в виде запоров либо поноса. Вся эта неприятная симптоматика доставляет дискомфорт и страдания больному человеку. Облегчить состояние пациента можно простыми средствами с прополисом. Достаточно принимать настойку пчелиного продукта на спирту слабой (10%) концентрации по 30 капель трижды в день, чтобы воспалительный процесс пошел на спад. Предварительно препарат следует развести молоком либо водой (100 мл). Такого щадящего способа лечения следует придерживаться первые 5–7 дней, а потом уже можно принимать более концентрированный раствор (30%). Доза может быть увеличена до 40 капель.

Эффективны при колитах микроклизмы: на 100 г кипяченой воды 4 г медового продукта. После суточного настаивания раствора его можно использовать для проведения процедуры. Перед микроклизмой нужно обязательно хорошо очистить кишечник.

Прополис для печени

При различных патологиях печени прополис способен стать катализатором, стимулирующим восстановительные процессы в поврежденных тканях. Способность природного материала оказывать мягкое воздействие не причинит ущерба остальным органам и системам. Полезно при таких патологиях принимать прополис в чистом виде или готовить экстракт. Но нужно всегда помнить, что такой вид лечения может быть лишь вспомогательным средством при общей терапии.

При геморрое

Нетрадиционная терапия располагает широким арсеналом средств, которые эффективны при лечении геморроя. Это свечи, мази, микроклизмы. Благодаря таким популярным народным методикам удается добиться положительных результатов при лечении даже сложных форм геморроидальных узлов. Любое из названых средств легко приготовить дома, если есть в наличии прополис хорошего качества.

Для изготовления суппозиторий потребуется взять 15 г продукта пчеловодства и 150 мл воды, которую надо слегка подогреть. Затем основные ингредиенты следует соединить, добавить немного масла, можно еще использовать небольшое количество порошка какао. Когда смесь примет однородную консистенцию, ее надо разлить в формочки и охладить. Такие свечи разрешается использовать беременным женщинам. Данное средство быстро снимает признаки воспаления, боль и отечность.

Прополис при холецистите

Как показывает клиническая практика, активные компоненты прополиса способствуют быстрому восстановлению структуры поврежденных тканей. Лечение препаратами с пчелиным клеем в сочетании со щадящей диетой помогут нормализовать функции желчевыводящих протоков. При холецистите можно принимать спиртовой 10%-й настой с прополисом по 20 капель, разведенных в стакане теплого молока. Такое лекарство снимет болезненные ощущения даже при желчнокаменной болезни. При хронической форме холецистита следует принимать в течение трех недель по 40 капель спиртового экстракта, разведенного водой.

При ангине

Ангина, или тонзиллит, как принято называть это инфекционное заболевание в медицине, хорошо поддается лечению народными методами. И в этом отношении прополис является незаменимым материалом для приготовления домашних средств. Взрослым пациентам можно принимать внутрь спиртовой настой, а для полоскания горла использовать раствор прополиса на воде. За несколько дней такого эффективного и безопасного лечения ангина бесследно исчезнет.

Прополис при бронхите

Конечно, любое заболевание лучше предупредить, чем потом усиленно лечить. Если использовать прополис в качестве профилактического средства, можно забыть вообще о бронхитах и трахеитах. Для оздоровления дыхательной системы достаточно жевать небольшие порции пчелиного клея. Это поможет укрепить иммунную систему и очистить дыхательные пути. Если все же не удалось уберечься от инфекции, снять воспаление в бронхах можно с помощью ингаляций с прополисом либо приема внутрь настоек на его основе. Подобное домашнее лечение станет отличным дополнением к медикаментозной терапии и значительно ускорит выздоровление.

Медовые маски для волос с прополисом

Лечебные маски для волос с добавлением мёда относятся к разряду самых высокопитательных и «тяжелых» домашних косметических средств, поэтому проводить процедуры рекомендуется один раз в неделю. Спорить о том, какой мёд подходит для укрепления волос лучше всего, можно до бесконечности: кто-то считает, что липовый, а кто-то пеняет на гречишный. Ориентируйтесь на результаты применения масок, чтобы определиться с выбором.

Самые популярные и эффективные рецепты медовых масок для волос представлены далее:

Укрепляющая медовая маска для волос с прополисом и мумие. В глубокой фарфоровой или стеклянной пиале смешайте 1 столовую ложку жидкого меда, 1 куриный желток, 1 чайную ложку спиртовой настойки прополиса и 2 измельченных таблетки мумие. Нанесите маску на корни, распределите по всей длине, укутайте голову и подождите 30-40 минут, затем промойте волосы теплой водой маска для волос с мёдом).

Медово-горчичная маска для стимуляции роста волос. Если волосы сильно выпадают и секутся, попробуйте пробудить волосяные фолликулы от спячки с помощью мёда и горчицы. Смешайте в равных пропорциях подогретое на водяной бане репейное масло с жидким мёдом и сухим горчичным порошком, нанесите на корни, не втирая. Укутайте теплым колпаком и держите маску 15-20 минут. Во время процедуры вы будете ощущать жжение, и если оно станет слишком сильным, лучше смойте состав раньше положенного времени, и в будущем добавляйте поменьше горчицы.

Маска для волос из меда, лимона и перцовки. Ещё один вариант медовой маски, укрепляющей и стимулирующей рост волос: смешайте 2 столовых ложки жидкого мёда с таким же объемом свежеотжатого лимонного сока и обычной водки-перцовки. Держите под согревающим колпаком этот состав до 30 минут, ориентируясь на свои ощущения – если сильно жжет, лучше смыть пораньше.

Прополис — противопоказания

Пчелиный клей может быть опасен только для людей, склонных к аллергии. Во всех остальных случаях главное – соблюдать правильную дозировку. Даже с болезнями печени, почек и желчевыводящих путей прополис может ускорить выздоровление. Просто нужно помнить, что в очень концентрированном виде он тяжело усваивается.

Вот список главных противопоказаний:

Детям до 3-летнего возраста лучше не давать такие сильнодействующие средства. Если все же решитесь, то обязательно перед применением проконсультируйтесь с педиатром. Непереносимость любых продуктов пчеловодства. Препараты на спирту запрещается принимать пациентам, страдающим от алкогольной зависимости. Очень осторожно следует выбирать такие методы лечения лицам с онкологическими заболеваниями, поскольку прополис является биогенным стимулятором и способен ускорить развитие злокачественных новообразований. Людям с почечной и печеночной недостаточностью тоже противопоказан пчелиный клей.

Чтобы исключить все возможные риски, лучше всего проконсультироваться с врачом.

Прополис – универсальное лечебное средство, эффективность и безопасность которого проверены временем.

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