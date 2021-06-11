«Прорыв» украинской дамбы Северо-Крымского канала – больше шума, чем воды

Данные спутникового мониторинга свидетельствуют, что существенного поступления воды через дамбу, перекрывающую Северо-Крымский канал со стороны Украины, нет, однако обнаружен сток воды в один из черноморских заливов. Об этом сообщил ТАСС заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный.

Ранее в соцсетях и СМИ появились сообщения о том, что из дамбы на 91-м километре Северо-Крымского канала, которую построили в 2014 году для ограничения подачи воды в Крым, начала просачиваться вода. Соответственно канал на территории Крымского полуострова начал потихоньку заполняться водой.

Наблюдения последних дней показали, что вода есть только в промежутке между дамбами — первой, капитальной, предусмотренной проектом канала, и второй, которая как раз и была насыпана в 2015 году. После второй дамбы воды не наблюдаем совершенно — если она там есть, то очень, очень незначительное количество, — рассказал Сергей Станичный.

Он пояснил, что технологии спутникового мониторинга сейчас развиты настолько, что позволяют получать не только фотоизображение. Специалисты могут получить множество данных о структуре местности или, например, о температуре воды и высоте волн в заданном районе.

Зато хорошо виден сток от второй дамбы в сторону Черного моря, Перекопского залива. Не могу сказать, когда он появился — раньше мы не занимались мониторингом этого объекта, — добавил собеседник агентства.

В то же время сообщается , что из-за перекрытия Северо-Крымского канала на юге Украины происходит засоление и обезвоживание плодородных почв.