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Прощай, молодость, или куда приводит «меф». Поучительная история из суда Симферополя
Иллюстрация: aplo.fparf.ru

Прощай, молодость, или куда приводит «меф». Поучительная история из суда Симферополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 13:41 12.12.2023

9 лет колонии – не шутки.

В Симферополе к 9 годам лишения свободы осужден местный житель за покушение на сбыт синтетического наркотика. 21-летний парень признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере с использованием сети «Интернет»).

Установлено, что осужденный стал участником преступной группы, осуществляющей незаконный сбыт наркотических средств на территории Республики Крым посредством сети «Интернет». В январе текущего года мужчина получил оптовую партию наркотического средства N-метилэфедрона массой более 3 г, которое было расфасовано в 5 свертков для дальнейшего сбыта. Данное наркотическое средство осужденный разместил в 5 тайниках, однако довести свой преступный умысел до конца не смог, поскольку был задержан сотрудниками органов внутренних дел, — сообщили подробности в прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил

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