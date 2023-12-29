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Просто так воду из речки (в промышленных объемах) брать нельзя. Кто ответит за вред экологии

Просто так воду из речки (в промышленных объемах) брать нельзя. Кто ответит за вред экологии Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Экология Крыма 12:59 29.12.2023

Природоохранная прокуратура Крыма требует устранить нарушения законодательства в области охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания.

Установлено, что четыре предприятия при осуществлении сельскохозяйственной деятельности на территории Бахчисарайского и Симферопольского районов производят забор воды из рек Альма,  Бельбек, Кача и Кизил-Коба, которую используют для гидромелиорации земель. В нарушение требований законодательства указанная деятельность проводится без согласования с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По указанным фактам природоохранный прокурор в отношении должностных лиц предприятий возбудил дела об административных правонарушениях,  по результатам рассмотрения которых виновные лица оштрафованы. В целях устранения выявленных нарушений в адрес субъектов хозяйствования прокурором внесены представления, которые находятся на рассмотрении.

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