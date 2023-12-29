Просто так воду из речки (в промышленных объемах) брать нельзя. Кто ответит за вред экологии Крыма

Природоохранная прокуратура Крыма требует устранить нарушения законодательства в области охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания.

Установлено, что четыре предприятия при осуществлении сельскохозяйственной деятельности на территории Бахчисарайского и Симферопольского районов производят забор воды из рек Альма, Бельбек, Кача и Кизил-Коба, которую используют для гидромелиорации земель. В нарушение требований законодательства указанная деятельность проводится без согласования с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По указанным фактам природоохранный прокурор в отношении должностных лиц предприятий возбудил дела об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых виновные лица оштрафованы. В целях устранения выявленных нарушений в адрес субъектов хозяйствования прокурором внесены представления, которые находятся на рассмотрении.