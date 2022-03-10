Простые секреты и неочевидные советы для новичков World of Warcraft

Игровой мир World of Warcraft (WoW) – не просто многоуровневая онлайн-площадка «для подвигов» и продвижения в фэнтезийной Вселенной, но и совершенно отдельная реальность, объединяющая геймеров разных возрастов и национальностей, гендеров и социальных групп. Здесь можно быть героем-одиночкой, прокачивающимся в квестах, а можно объединяться в команды, отправляться в рейды, читать карты, улучшать навыки и снаряжение, побеждать в поединках, зарабатывать рейтинги Арены. Причем именно режимы PvP и PvE позволяют достичь новых уровней.

Герои World of Warcraft — нет предела совершенству

Все новички задаются одним вопросом: как быстро прокачаться в WoW. Ответ — WoW raid carry — актуален для приложения Shadowlands. И никаких хитростей! Система и так улучшена максимально. До 50-го уровня можно добраться за пару вечеров игры, всего за одну кампанию. Полезные (и не всегда очевидные) советы на все времена:

важен предыдущий опыт (стартовать с 10-го уровня все-таки комфортнее, чем с первого),

проводите больше времени в рейдах (коллективный успех = коллективный опыт),

сосредоточьтесь на получении бонусного опыта (семейные реликвии в этом мало помогут),

учитесь комбинировать методы прохождения, правильно используя навыки и полученный опыт,

не играете – так держите героя в городе (опыт подрастет),

весьма способствуют прокачке маунты, облачный планер и новые сумки.

цепочка заданий в дополнении Warlords of Draenor обеспечит быстрый рост (но до 30-го уровня там делать нечего, придется «подрасти»).

А дальше… еще интереснее. «Подниматься» выше 50-го уровня в Shadowlands трудно. И тут поможет прохождение квестов. И само собой нужна сильная команда для новых рейдов и дальнейшей прокачки.

World of Warcraft — один за всех и все за одного?

Теперь время для секретов: хотите проводить больше времени в рейдах, купите WoW raid boost. Режим PvE («игрок против окружающего мира»), конечно, захватывающий, но изюминка WoW – вариант PvP на Арене. Здесь можно устроить внутрифракционное соревнование, и уж точно прокачать всю команду. Доступны бои в режимах 2х2,3х3 и 5х5. Причем в режиме полного уничтожения соперника – deathmatch. Важно! Командный рейтинг («очки Арены») здесь могут получить только прокачанные персонажи (выше 80-го уровня). Но, как говорится, есть куда расти. Как именно, помогут лайфхаки от бывалых. Итак:

нужно придерживаться своего класса (перемены, когда воин превращается в монаха, а завтра решает стать друидом или охотником на демонов, никогда и никому не шли впрок),

используйте сильные стороны и маскируйте слабые, не игнорируйте обучение,

базовые навыки отлично прокачиваются в PvE,

снаряга – наше все (иногда именно снаряжение помогает менее опытным игрокам, не слишком-то прокачанным персонажам побеждать),

обратите внимание на онлайн-сервис повышения квалификации и навыков (проверено, упрощает жизнь),

разумно распределяйте баллы в ветках прокачки,

распределяя умения, обращайте внимание на достоинства и недостатки всей команды,

мышь – круто, но комбинации клавиш – это еще более скоростное принятие решений и эффективные действия,

«ввязались» в PvP – поработайте в режиме тренировки, не думайте о рейтингах,

в помощь и перестрелка (а не рейтинговый матч), членство в команде Арены не важно,

команду «на переправе не меняют» (постоянство – признак мастерства, работайте одной командой, вступайте в гильдию, больше общайтесь – голосовая связь в помощь).

Ради чего все это? Хотя бы для того, чтобы сегодняшний новичок WoW, достигнув высоких уровней, рейтингов Арены, ставший душой и лидером команды, смог бы однажды передать все секреты и тонкости новым поколениям игроков бесконечной Вселенной World of Warcraft.

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