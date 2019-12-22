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Провести «Новогодний ринг» в Севастополе помогли «Доброволец» и «Боевое Братство»

Провести «Новогодний ринг» в Севастополе помогли «Доброволец» и «Боевое Братство»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:28 22.12.2019

Общественное Движение «Доброволец» и Севастопольское отделение ветеранской организации «Боевое Братство» приняли участие в организации и проведении боксёрского турнира «Новогодний ринг», который ознаменовал собой вторую годовщину возрождения легендарного боксёрского клуба «Фиолент» в Севастополе.

Провести «Новогодний ринг» в Севастополе помогли «Доброволец» и «Боевое Братство»

По приглашению президента клуба Олега Надежина в торжественной церемонии открытия приняли участие руководство и члены «Боевого Братства: депутат Заксобрания Василий Зубенко, руководитель ОД «Доброволец», депутат Балаклавского МО Дмитрий Голиков, руководитель Балаклавского отделения СРО ВООВ «Боевое Братство», депутат Балаклавского МО Виталий Аржевикин, председатель совета СРО ВООВ «Боевое Братство» Павел Кот, — рассказали в пресс-службе «Добровольца».

Провести «Новогодний ринг» в Севастополе помогли «Доброволец» и «Боевое Братство»

Общественное Движение «Доброволец» и Севастопольское отделение ВООВ «Боевое братство» активно поддерживают развитие спорта в Балаклаве и Севастополе. Общественные организации вносят большой вклад в повседневную работу клуба «Фиолент», стараясь всесторонне помогать в становлении молодых спортсменов, поддерживая их мотивацию к достижению высоких результатов, формируя истинные ценности среди молодёжи города-Героя.

Провести «Новогодний ринг» в Севастополе помогли «Доброволец» и «Боевое Братство»

Провести «Новогодний ринг» в Севастополе помогли «Доброволец» и «Боевое Братство»

Провести «Новогодний ринг» в Севастополе помогли «Доброволец» и «Боевое Братство»

Провести «Новогодний ринг» в Севастополе помогли «Доброволец» и «Боевое Братство»

Провести «Новогодний ринг» в Севастополе помогли «Доброволец» и «Боевое Братство»

Провести «Новогодний ринг» в Севастополе помогли «Доброволец» и «Боевое Братство»

Провести «Новогодний ринг» в Севастополе помогли «Доброволец» и «Боевое Братство»

Провести «Новогодний ринг» в Севастополе помогли «Доброволец» и «Боевое Братство»

Провести «Новогодний ринг» в Севастополе помогли «Доброволец» и «Боевое Братство»

Провести «Новогодний ринг» в Севастополе помогли «Доброволец» и «Боевое Братство»

Больше ФОТО — ЗДЕСЬ.

Провести «Новогодний ринг» в Севастополе помогли «Доброволец» и «Боевое Братство»

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