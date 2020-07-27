Психология репатриации и психологические проблемы репатриантов

Современные репатрианты мало похожи на приезжавших в Румынию 5, 15 или 40 лет назад. Нынешние переселенцы по приезде начинают активную деятельность – открывают магазины, занимаются изготовлением и продажей сладостей, проводят фестивали, пишут книги. Они не намереваются радикально менять привычный образ жизни, который вели раньше. Это поколение уже стали называть «алией деятельных».

Как показывает исследование миграционной компании Rumunia Ru все репатрианты столкнулись с одной проблемой: каждый человек, сменивший страну проживания, испытывает сильнейший стресс. Сталкиваются с этим абсолютно все. Что же меняется в жизни человека?

Мир становится другим

Многие дела, которые являются для людей настолько привычными, что они выполняют их «на автопилоте», теперь требуют больших усилий, как физических, так и умственных:

спросить у прохожего на улице дорогу;

прочитать названия товаров в магазине;

вызвать врача или самому бежать в поликлинику;

решить проблемы детей в школе;

принято ли в Румынии обращаться к соседям с мелкими бытовыми просьбами.

Это повергает человека в шок и ступор. Ощущение, что привычные цвета на светофоре стали черным, синим и фиолетовым… И теперь не понимаешь, что делать – ехать дальше или стоять. Опытные люди советуют: окружающие не ждут от вас, что по приезде вы будете знать местные правила и законы. Не стесняйтесь спрашивать.

Пропадает привычный круг общения

С детства у нас нас формируется группа людей, которые становятся своего рода «буфером», ограждающим от мелких неприятностей. Есть с кем поговорить, если плохое настроение, есть кому помочь с поиском работы, есть с кем сходить в театр или на концерт. В новой стране проживания вы вдруг оказываетесь в полной пустоте. Особенно тяжело приходится тем, кто приехал без семьи, и кто трудно сходится с людьми. Надо создавать новые комфортные группы друзей. В Румынии разные общественные формации. Говорят по-русски, по-английски, на иврите. Не стесняйтесь заводить новые знакомства.

Полностью меняется природа

Другая еда, краски, вода, воздух. Не обязательно, что это понравится сразу. Многие мигранты первое время испытывают сильный дискомфорт от непривычного вкуса и запаха продуктов. Но к этому привыкают. Каждый найдет то, что ему нравится.

Мучают сильные сомнения

Многих точит этот червь изнутри: человек не уверен, что сделал в жизни правильный выбор, когда решил приехать в Румынию. И постоянная борьба с этими сомнениями тоже сильно выматывает человека эмоционально.

Но не стоит чересчур драматизировать. Жизнь расставит все на свои места. Захотите вернуться – вернетесь. А пока вы здесь, настраивайте себя так, что это все надолго и всерьез. Не поддавайтесь унынию слишком часто, но иногда разрешайте себе побыть в этом состоянии сильного сомнения.

Вам кажется, что вы должны сразу стать настоящим патриотом Румынии

Такая установка многих вынуждает отрицать все важное и любимое в предыдущей стране. Начинают ненавидеть тех, кто остался там, или чувствуют себя виноватыми. Это сильно напоминает ситуацию при разводе. Кто-то остается в хороших отношениях, а кто-то стремится поскорее забыть все.

Важно! На форуме https://www.rsd.in.ua/ мигранты из всего СНГ делятся опытом переезда в ЕС и другие страны мира, а также психологическими проблемами, с которыми им доводилось столкнуться в процессе переезда.

В голове сформировался стереотип об «идеальной Румынии»

Сегодня идеализировать страну до приезда стали меньше, чем 30 лет назад. Но все равно сильно преувеличивается благополучие. Идеализируется человеческое радушие, любовь к детям, передовая медицина. Переход идеалов в реальность зависит от внутреннего состояния человека, его готовности жить серьезной взрослой жизнью. Переезд из страны в страну на ПМЖ – это неизбежное разрушение идеалов и иллюзий. Жители Румынии должны признать, что в стране есть жулики, воры, негодяи. Суровая правда жизни, к которой готовы не все.

Как избежать депрессии

Психологи говорят: весь предыдущий позитивный опыт и хорошие связи уничтожать и забывать нельзя. Не стоит отрезать часть самого себя, обесценивать все, что было важным раньше. Многие поступают мудро: сохраняют прежнюю работу, если она удаленная.

Психологов часто спрашивают, как избежать депрессии эмигранта. Лучший способ – это помнить, зачем приехали. Если становится грустно, сразу же начинайте анализировать: правильные ли способы решения выбираете? У многих людей вопрос «зачем?» не вызывает больших затруднений. Если человек попадает в больницу, он использует это время и для лечения, и для изучения иврита. Это помогает ощущать себя здоровым полноценным человеком.

Важно четко и конкретно помнить ответ на вопрос «зачем?». Кому-то хочется больше зарабатывать, кто-то ищет возможности для продолжения образования, кому-то просто хочется видеть на улицах больше веселых и улыбающихся людей.

И важно помнить еще, что смысл может поменяться. Если мечты оказались неактуальными, попробуйте найти что-то другое. Найдете обязательно.