Публиковал в сети нацисткую символику — пойдёт под суд. Инцидент в Кировском районе РК

В Кировский районный суд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношение жителя Кировского района, обвиняемого по ч.1 ст. 282.4 УК РФ (публичное демонстрирование нацистской символики, публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, если эти деяния совершены лицом, подвергнутым административному наказанию за любое из административных правонарушений, предусмотренных ст.20.3 КоАП РФ)

Предварительным следствием установлено, что в январе 2023 года 53-летний местный житель, будучи подвергнутым административному наказанию за административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.20.3 КоАП РФ, разместил в социальной сети на своем аккаунте 8 изображений, являющихся нацистским символом, — сообщили в пресс-службе суда.

Санкция статьи предусматривает штраф до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.