«»Пушкинская карта»: в Севастополе в рамках проекта можно посетить 17 учреждений культуры

Обладателям «Пушкинских карт» на посещение культурных мероприятий в этом году выделили по 5 тысяч рублей. Сумма увеличилась – в 2021-м на карты зачисляли по 3 тысячи.

Реализация уникального культурного проекта началась в сентябре прошлого года по поручению президента. Цель – приобщение молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет к культурным мероприятиям, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

В Севастополе за счет средств Пушкинской карты можно посетить 17 учреждений культуры – это самый высокий показатель по Южному федеральному округу.

К проекту подключены:

1. Государственные учреждения – Севастопольский академический русский драматический театр им. А. В. Луначарского, Севастопольский театр юного зрителя, Севастопольский академический театр танца им. В. А. Елизарова, Севастопольский центр культуры и искусства, Дворец культуры рыбаков, Региональная информационно-библиотечная система и Севастопольский художественный музей имени М. П. Крошицкого.

2. Федеральные учреждения – Музей героической обороны и освобождения Севастополя, Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», Российская государственная художественная галерея и Музей Черноморского Флота.

3. Частные учреждения – музей «Подземный Севастополь», Парк живой истории «Федюхины высоты», Балаклавский подземный музейный комплекс, иммерсивные экскурсии «Погружение», Севастопольский аквариум-музей и Севастопольское бюро путешествий.

В дальнейшем планируется подключение к программе «Пушкинская карта» всех учреждений культуры Севастополя.

Лидирует по посещениям в рамках проекта Севастопольский академический русский драматический театр им. А.В. Луначарского. За все время действия программы на спектакли продано 7,5 тысяч билетов. Всего Пушкинской картой в культурных учреждениях города расплатились 11 тысяч раз.

Напомним, оформить карту можно в приложении «Госуслуги. Культура». Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.