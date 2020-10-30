Пустые пластиковые флаконы в обмен на косметику. Эко-акция от «Крымской розы»

Симферопольские экологические активисты и работники косметической компании «Крымская роза» призывают жителей полуострова позаботиться о природе и принять участие в эко-акции. По словам организаторов, приобщиться к делу сохранения крымской природы очень просто. Д ля этого достаточно собрать пластиковые флаконы от любых косметических средств и принести их 31 октября в фирменные магазины «Крымская роза», расположенные в Симферополе в ТРК «MEGANOM» и ТЦ «Южная Галерея». Там их можно будет обменять на продукцию крымского косметического бренда. Таким образом «Крымская роза» поощряет тех, кто разделяет ценности компании и заботится об экологии.

В России на переработку отправляется только 7% отходов. Это ничтожно мало. В январе прошлого года правительство решило реформировать мусорную отрасль и запустило нацпроект «Экология». Если он будет реализован, то доля рециклинга в России вырастет до 36%, — отмечает генеральный директор АО «Комбинат «Крымская роза», соучредитель Научно-производственной эфиромасличной ассоциации Республики Крым Иван Гладун. — Больше года назад мы приняли решение внести свой посильный вклад в реализацию этого нацпроекта и запустили экологическую акцию по сбору пластиковой упаковки от косметики.

На предприятии подчеркивают: эко-акция проводится в фирменных магазинах «Крымская роза» на регулярной основе. Обменять пустые флакончики от косметики на полные, можно каждую последнюю субботу месяца. Собранные отходы передают компаниям-партнёрам, которые занимаются их переработкой.

В СССР пластиковая упаковка начала массово появляться только в конце 80-х годов, поэтому традиция сбора и переработки этого вторсырья не успела сформироваться. В 90-е было не до того, так что проблему захламления пластиком мы начали осознавать только сейчас, когда она достигла катастрофических масштабов, — отмечает эко-активистка Виктория Назарова. — Исправить ситуацию можно, но для этого надо перестать выкидывать на свалки то, что может быть переработано. Это под силу каждому.

Более детально с курсом обмена пластиковой упаковки на косметику крымского бренда можно ознакомиться на официальных страницах комбината «Крымская роза» в соцсетях vk.com/krimroza.