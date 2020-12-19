Путь к новым профессиональным вершинам начинается с дистанционного обучения

2020 год, по вполне понятным причинам, обострил вопрос: какое образование можно считать более эффективным, дистанционное или очное? На чашах весов безграничные возможности цифровых площадок и человеческий фактор с аудиовизуальным прямым контактом. Ответ не очевиден, но лучший совет в этой дилемме – правильное сочетание различных способов получения информации, знаний, их контроля и закрепления – залог успеха на пути к новым образовательным и профессиональным вершинам.
Ну а если речь идет о повышении квалификации, профориентации и переподготовке, дистанционное обучение – просто находка. И тому есть ряд доказательств. Учебный центр в Анапе предлагает дистанционное обучение по различным курсам и направлениям: в строительстве и проектировании, охране труда и пожарной безопасности, изысканиях и обучении рабочим профессиям. Кроме того, здесь занимаются переподготовкой специалистов и рабочих, вопросами промышленной безопасности, в сферах энергоаудита и аттестации Ростехнадзора.
Одна из проблем современного рынка труда – обилие «узких» специалистов невостребованного сектора и несоответствие существующим допускам, аттестатам, иным квалификационным требованиям вроде бы «почти готовых» специалистов. Для таких «точечных улучшений» (да и глобальной переподготовки, вплоть до приобретения новой профессии) и существуют онлайн-курсы. Их главные достоинства:
- не требуют постоянного отрыва от производства,
- не знают границ (получать образование можно из любой точки страны),
- рассчитаны на короткое время,
- высокая интенсивность и постоянный контроль усвоения материала,
- современная методика подачи информации, подкрепленная медиа,
- технологичность и одновременная доступность,
- постоянная обратная связь между обучающимися и педагогами, интерактив,
- объективность при оценке результатов, подведении итогов,
- получение необходимой подтверждающей документации.
Это то, что касается содержания, но и форма важна. Глубоко ошибочно считать, что «дистанционка» заключается в схеме «получил задание – подготовил ответ». Интенсивное обучение специалистов требует различные формы и подходы, поэтому Учебный центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации в Анапе предлагает:
- видеолекции,
- чаты с синхронной работой нескольких обучающихся, групп,
- телеконференции (вкс),
- веб-практикумы (включая конференции и даже лабораторные занятия).
Согласитесь, представленных доказательств, как минимум, полезности такого дистанционного обучения хватит для принятия единственно верного решения. С чего начать? На сайте uc-pik.ru найти нужный онлайн-курс, изучить условия (а еще отзывы) и… заказать обратный звонок. Начало пути к новым профессиональным вершинам – не такое уж и сложное.
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