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Путин и Лукашенко договорились встретиться до конца декабря. В Крыму?
Фото: kremlin.ru

Путин и Лукашенко договорились встретиться до конца декабря. В Крыму?

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:21 13.12.2021

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились встретиться до конца 2021 года, о точной дате Кремль сообщит позднее, сказал на брифинге пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

На вопрос, состоится ли встреча в этом году, Песков ответил:

До Нового года, да… Мы своевременно проанонсируем эту дату.

При этом пресс-секретарь Главы государства не уточнил, в Крыму ли пройдет эта встреча. Ранее об этом как подтверждении признания российского статуса полуострова говорили и Лукашенко, и Песков.

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Кроме того, в начале декабря Лукашенко заявил, что в конце месяца планирует встретиться с Путиным и обсудить текущие события и планы на 2022 год.

Путин и Лукашенко договорились встретиться до конца декабря. В Крыму?

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