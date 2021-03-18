Путин призвал увеличить число туристов в Крыму до 10 миллионов человек ежегодно

Президент России Владимир Путин поставил задачу увеличения числа туристов, посещающих Крым, до 10 млн. человек ежегодно к 2025 году.

В прошлом году при всех сложностях, вызванных эпидемией, на отдых в Крым приехали 6,9 млн. человек. Это, конечно, меньше, чем годом ранее, там было 8 миллионов, но все равно это прилично, — отметил Глава государства в четверг на совещании с руководством регионов и Правительства РФ по вопросам развития Крыма и Севастополя.

Он уточнил, что туристическая отрасль в Крыму с его уникальным природным, культурным, оздоровительным потенциалом просто обязана соответствовать самым высоким мировым стандартам.

К 2025 году мы должны выйти на цифру в 10 миллионов туристов в год, — указал Путин.

Глава государства подчеркнул:

Каждый человек, каждый гость Крыма и Севастополя вправе рассчитывать на достойный сервис, не уступающий зарубежным альтернативам, на широкий ассортимент доступных по цене качественных услуг в части условий проживания, питания, экскурсионной, культурной программы, чистоты и обустроенности пляжей, общественных пространств.