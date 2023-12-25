Пятеро детей из евпаторийского лагеря «Юность» все еще остаются в стационаре

В минздраве РК рассказали о состоянии детей, госпитализированных из евпаторийского лагеря «Юность».

Напомним, всего было госпитализировано 9 детей с симптомами гастроэнтероколита и ОРЗ.

Проверку проводят прокуратура,Слкдком и Роспотребнадзор.

По сообщениям в социальных сетях об отравлении детей в детском лагере «Юность» территориальным отделом по городу Евпатории и Сакскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю, Межведомственной комиссией по вопросам организации отдыха и оздоровления администрации города Евпатории Республики Крым, начата проверка. Медицинскими работниками проведен осмотр детей. По итогам которого девять несовершеннолетних госпитализированы в инфекционное отделение Евпаторийской городской больницы с признаками кишечной инфекции. У одного ребенка установлен предварительный диагноз – ОРВИ. Дети получают необходимое лечение. Дети, бывшие в контакте с заболевшими, также находятся под наблюдением в детском лагере. При отсутствии признаков заболевания, здоровые дети будут направлены по месту жительства. Проводится эпидемическое расследование. Ситуация находится под контролем профильных служб, — сообщили в республиканском Совмине.