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Пятеро детей из евпаторийского лагеря «Юность» все еще остаются в стационаре

Пятеро детей из евпаторийского лагеря «Юность» все еще остаются в стационаре

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 12:53 25.12.2023

В минздраве РК рассказали о состоянии детей, госпитализированных из евпаторийского лагеря «Юность».

На сегодняшний день стационарное лечение продолжают пять детей, их состояние удовлетворительное, — говорится в сообщении.

Напомним, всего было госпитализировано 9 детей с симптомами гастроэнтероколита и ОРЗ.

Проверку проводят прокуратура,Слкдком и Роспотребнадзор.

По сообщениям в социальных сетях об отравлении детей в детском лагере «Юность» территориальным отделом по городу Евпатории и Сакскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю, Межведомственной комиссией по вопросам организации отдыха и оздоровления администрации города Евпатории Республики Крым, начата проверка. Медицинскими работниками проведен осмотр детей. По итогам которого девять несовершеннолетних госпитализированы в инфекционное отделение Евпаторийской городской больницы с признаками кишечной инфекции. У одного ребенка установлен предварительный диагноз – ОРВИ. Дети получают необходимое лечение. Дети, бывшие в контакте с заболевшими, также находятся под наблюдением в детском лагере. При отсутствии признаков заболевания, здоровые дети будут направлены по месту жительства. Проводится эпидемическое расследование. Ситуация находится под контролем профильных служб, — сообщили в республиканском Совмине.

 

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