Работает Всероссийская горячая линия по вопросам качества детских товаров

Приближается начало нового учебного года, а значит, дети и родители активно готовятся к началу занятий, приобретают все необходимое, налаживают режим питания школьников. Всероссийская горячая линия по вопросам качества детских товаров будет работать по 27 августа.

За помощью можно обратиться на горячую линию – эксперты Роспотребнадзора дадут разъяснения по составлению оптимального рациона детей, посоветуют, как правильно «переключить» ребенка на учебный процесс после каникул, разъяснят, какие документы должны сопровождать детские товары, какую информацию обязана содержать маркировка, как выбрать качественные товары для школы, ученическую мебель, безопасные игрушки и многое другое. Также сотрудники расскажут, куда потребителю направить обращение в случае обнаружения некачественного товара, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора:

8 (800) 555-49-43 (звонок бесплатный).

Операторы Единого консультационного центра принимают звонки круглосуточно. По отдельным вопросам звонки перенаправляются в территориальные органы и организации Роспотребнадзора. Консультации специалистами управлений проводятся в соответствии с режимом работы.

Роспотребнадзор напоминает, что в помощь потребителям создан и действует Государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей, где размещена вся необходимая информация, в том числе о предприятиях, производящих и реализующих фальсифицированную пищевую продукцию.

Проект Роспотребнадзора «Здоровое питание» , недавно запустивший новый мультифункциональный раздел «4 сезона» , также готов предоставить родителям ряд полезных сервисов:

подбор программы питания,

расчет калорийности того или иного блюда,

возможность проконсультироваться с экспертом или пройти тематический тест,

подбор видеотренировки,

в доступной форме — базовую информацию о составе продуктов питания, необходимых для организма микро- и макронутриентах и нормах их потребления.

Все программы питания одобрены экспертами и стратегическим партнером проекта — ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи». Более подробную информацию можно получить на сайте здоровое-питание.рф , а также на наших страницах в Facebook , ВКонтакте , Одноклассники , Instagram . Также обращайтесь за экспертными комментариями – будем рады помочь.

СПРАВОЧНО:

В России с 2019 года в активную фазу реализации вошел национальный проект «Демография», главным приоритетом которого стало сохранение и приумножение населения России. Основные цели проекта – увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни населения до 78 лет; снижение смертности людей старше трудоспособного возраста, увеличение суммарной рождаемости, а также – увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Здоровый образ жизни невозможен без правильного, сбалансированного питания. В рамках национального проекта «Демография» Роспотребнадзор реализует Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» в части здорового питания.

Чрезвычайно важным направлением работы Роспотребнадзора является просветительская и информационная работа с населением.

В 2019 году создан и развивается портал здоровое-питание.рф , специальные онлайн-проекты школа.здоровое-питание.рф , рецепты.здоровое-питание.рф , а также социальные сети проекта. Охват аудитории портала составил более 75 млн человек, охват социальных сетей — более 22 млн человек.