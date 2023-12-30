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Ракетчики Черноморского флота проводят тренировки по нанесению ударов по назначенным целям
Фото: пресс-служба ЮВО

Ракетчики Черноморского флота проводят тренировки по нанесению ударов по назначенным целям

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 15:03 30.12.2023

В соответствии с планом боевой подготовки сил (войск) Черноморского флота расчеты противокорабельных ракетных комплексов флота проводят тренировки по нанесению ударов по назначенным целям с использованием передвижных береговых ракетных комплексов.

К мероприятиям боевой подготовки привлечены дивизионы береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал», мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки, а также экипажи самолетов СУ-30СМ из состава Морской авиации и ПВО Черноморского флота.

В ходе учения военнослужащие дивизиона береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) «Бастион» из состава береговой ракетно-артиллерийской бригады Черноморского флота (ЧФ) совершили марш в позиционный район для отработки в полевых условиях комплекса задач по предназначению, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Боевые расчёты прибыли в назначенный район, провели развёртывание комплексов к боевому применению и выполнили подготовку к стрельбе по назначенным целям.

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