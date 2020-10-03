Рамзан Кадыров прокомментировал инцидент с убийством в Симферополе. Все будет по закону

Не все «очевидно», считает глава Чечни.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о том, что в эти дни наблюдает за попыткой СМИ и блогеров привлечь к себе внимание на теме, связанной с чеченцами. Об этом пишет «Чечня сегодня» .

Теперь они наперебой пишут про инцидент в Симферополе. Мы, конечно, как и всегда, разберемся в случившемся. И если виновны представители нашей республики, то они, без всякого сомнения, будут наказаны согласно закону. Но сейчас речь не только об этом, — отметил глава Чечни.

По его словам, в Российской Федерации (по официальным данным МВД РФ) только за январь-август 2020 года в результате преступных посягательств погибло 15,6 тысяч человек. Получается в день более 60 убийств.

Глава Чечни подчеркнул, что это страшная цифра, скрывающая в себе ужасные преступления.

Каннибализм, лишение жизни младенцев, расправа детей над родителями, убийства пенсионеров и ветеранов войны. Список можно продолжать еще долго. Но об этом мало кто пишет. Отношение как к простой скучной статистике, чего не скажешь к любому инциденту с участием чеченцев, — пояснил Кадыров.

Глава Чеченской республики отметил, что ему очень жаль молодого парня, погибшего в Симферополе. Он добавил, что неважно, человек какой религии и национальности к этому причастен.

Рамзан Кадыров подчеркнул, для него не все так очевидно с обстоятельствами трагедии.

По имеющейся информации, сразу после конфликта парень посетил больницу, в которой (внимание!) не зафиксировали серьёзных травм и его отпустили. По истечении суток он умер дома. Причиной смерти могли стать любые факторы, но СМИ, включая центральное телевидение НТВ, показывают случившееся с нарочито кричащим заголовком: «Турист из Чеченской Республики одним ударом убил спортсмена в центре Симферополя, — заявил Кадыров.

Глава Чеченской Республики заявил, что, по его мнению, эти публикации «нацелены на разжигание межнационального конфликта».

Еще раз подчеркиваю: не имеет значения, представителем какого региона является преступник, он непременно должен понести заслуженное наказание. Но в случившемся в Симферополе национальной подоплёки нет. Не надо нагнетать страсти. Лучше уделяйте хотя бы часть такого внимания тем самым среднестатистическим 60 убийствам. Пользы, думаю, будет намного больше, — подытожил Рамзан Кадыров.

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть жителя Симферополя (ч. 4 ст. 111 УК РФ).