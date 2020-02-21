Горячие новости
Главная | Власть в Крыму | Черноморский флот | Расчеты салютных дивизионов ЮВО приступили к тренировкам праздничных салютов в День защитника Отечества

crimeapress_news

Расчеты салютных дивизионов ЮВО приступили к тренировкам праздничных салютов в День защитника Отечества
Фото: пресс-служба ЮВО

Расчеты салютных дивизионов ЮВО приступили к тренировкам праздничных салютов в День защитника Отечества

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 13:07 21.02.2020

Сводные расчеты салютных дивизионов Южного военного округа (ЮВО) приступили к тренировкам праздничных салютов, которые состоятся в День защитника Отечества в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Севастополе и Ставрополе.

Как сообщает пресс-служба ЮВО, артиллеристы отрабатывают порядок действий при выполнении выстрелов из орудий и пусков из салютных установок. Всего в составе салютных подразделений насчитывается более 300 военнослужащих.

При проведении салютов будет задействовано около 80 единиц орудий различных типов, в том числе 122-мм гаубицы Д-30, 76-мм дивизионные пушки ЗиС-3, а также салютные пусковые установки 2А30, 2А30М, 2А85. Звуковое сопровождение салютов традиционно обеспечивается холостыми выстрелами 122-мм гаубиц Д-30, 85-мм орудий Д-44 и легендарных 76-мм пушек ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны, — говорится в сообщении.

В Астрахани и Севастополе артиллерийские залпы будут произведены из 105-мм и 125-мм пусковых фейерверочных комплексов «Радуга» с кораблей Военно-Морского Флота.

В День защитника Отечества в каждом из названных городов артиллеристы ЮВО произведут по 30 залпов с интервалом в 30 секунд и израсходуют при этом около 3 тыс. боеприпасов различных типов.

Расчеты салютных дивизионов ЮВО приступили к тренировкам праздничных салютов в День защитника Отечества

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.