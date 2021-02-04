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Расчёт берегового ракетного комплекса «Бал» Черноморского флота выполнил ракетную стрельбу по морской цели

Расчёт берегового ракетного комплекса «Бал» Черноморского флота выполнил ракетную стрельбу по морской цели

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 20:22 04.02.2021

С расчётом дивизиона берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» из состава ракетно-артиллерийского соединения Черноморского флота проведено плановое учение с выполнением ракетной стрельбы по морской цели на межвидовом полигоне боевой подготовки Опук в Республике Крым. В ходе учения ракетчики совершили марш из пункта постоянной дислокации в назначенный район, провели развёртывание комплекса и отработали алгоритм действий по обнаружению морских целей.

Расчёт берегового ракетного комплекса «Бал» Черноморского флота выполнил ракетную стрельбу по морской цели

По замыслу мероприятия дивизион БРК «Бал», выполнявший задачи по предназначению в одном из позиционных районов Крыма, обнаружил корабль условного противника и взял цель на сопровождение. В роли корабля противника был задействован корабельный щит-мишень, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Расчёт берегового ракетного комплекса «Бал» Черноморского флота выполнил ракетную стрельбу по морской цели

После получения сигнала на применение ракетного оружия боевые расчёты БРК «Бал» выполнили стрельбу по цели. В результате точного попадания она была уничтожена.

Расчёт берегового ракетного комплекса «Бал» Черноморского флота выполнил ракетную стрельбу по морской цели

Ракетная стрельба была проведена в соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота в целях совершенствования практических навыков военнослужащих при отработке задач по обнаружению и уничтожению морских целей.

Расчёт берегового ракетного комплекса «Бал» Черноморского флота выполнил ракетную стрельбу по морской цели

Фото: пресс-служба ЮВО.

 

Расчёт берегового ракетного комплекса «Бал» Черноморского флота выполнил ракетную стрельбу по морской цели

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