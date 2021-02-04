Расчёт берегового ракетного комплекса «Бал» Черноморского флота выполнил ракетную стрельбу по морской цели

С расчётом дивизиона берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» из состава ракетно-артиллерийского соединения Черноморского флота проведено плановое учение с выполнением ракетной стрельбы по морской цели на межвидовом полигоне боевой подготовки Опук в Республике Крым. В ходе учения ракетчики совершили марш из пункта постоянной дислокации в назначенный район, провели развёртывание комплекса и отработали алгоритм действий по обнаружению морских целей.

По замыслу мероприятия дивизион БРК «Бал», выполнявший задачи по предназначению в одном из позиционных районов Крыма, обнаружил корабль условного противника и взял цель на сопровождение. В роли корабля противника был задействован корабельный щит-мишень, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

После получения сигнала на применение ракетного оружия боевые расчёты БРК «Бал» выполнили стрельбу по цели. В результате точного попадания она была уничтожена.

Ракетная стрельба была проведена в соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота в целях совершенствования практических навыков военнослужащих при отработке задач по обнаружению и уничтожению морских целей.

Фото: пресс-служба ЮВО.