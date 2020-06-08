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Расчёты ракетных комплексов Черноморского флота отрабатывают  нанесение ударов по морским целям
Фото: пресс-служба ЮВО

Расчёты ракетных комплексов Черноморского флота отрабатывают  нанесение ударов по морским целям

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:40 08.06.2020

В позиционных районах Крымского полуострова и Кавказского побережья расчёты мобильных противокорабельных береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» Черноморского флота в ходе занятий отрабатывают практические навыки по нанесению условных ракетных ударов по морским целям при развертывании с марша. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Экипажи стартовых батарей отрабатывают способы размещения техники на позициях в различных ландшафтах местности, задачи по выходу, развёртыванию, смене боевого порядка и местоположения после применения оружия, — говорится в сообщении.

Целью тренировок является совершенствование навыков военнослужащих в выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний, подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов в различных условиях обстановки и проведению электронных пусков ракет по условному противнику.

Всего к плановым мероприятиям боевой подготовки привлечено порядка 50 единиц военной и специальной техники из состава ракетных соединений Черноморского флота.

Расчёты ракетных комплексов Черноморского флота отрабатывают  нанесение ударов по морским целям

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