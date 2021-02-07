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Расчёты ЗРПК «Панцирь-С1» ЧФ провели в Крыму учение по поиску и уничтожению воздушной цели
Фото: пресс-служба ЮВО

Расчёты ЗРПК «Панцирь-С1» ЧФ провели в Крыму учение по поиску и уничтожению воздушной цели

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 15:18 07.02.2021

На Черноморском флоте (ЧФ) расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов ЗРПК «Панцирь-С1» из состава зенитно-ракетного полка Южного военного округа (ЮВО), расположенного в Крыму, провели учение по поиску и уничтожению воздушной цели.

По замыслу плановой тренировки условный противник применил для атаки позиций зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» беспилотные летательные аппараты.

В ходе учения расчёты комплекса «Панцирь-С1» обнаружили, идентифицировали и уничтожили воздушные цели на безопасном расстоянии. Цели и их характеристики были сымитированы электронным способом, — сообщает пресс-служба ЮВО.

Военнослужащие ЗРПК успешно выполнили поставленную задачу, уложившись в норматив выполнения алгоритма действий при отражении средств воздушного нападения условного противника.

Расчёты ЗРПК «Панцирь-С1» ЧФ провели в Крыму учение по поиску и уничтожению воздушной цели

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