Расходы бюджета Территориального фонда ОМС в Севастополе в составят 6,6 млрд рублей

Члены Правительства Севастополя одобрили проект закона о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования города на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Как отметила директор Территориального фонда ОМС Татьяна Гроздова, принятие закона позволит в полном объеме реализовать программу обязательного медицинского страхования на территории Севастополя.

Проектом предполагается утвердить общий объем доходов на 2022 год в размере 6,6 млрд рублей, на 2023 год – 7 млрд рублей, на 2024 год – 7,4 млрд рублей, — цитирует эксперта пресс-служба Правительства Севастополя.

Большая часть бюджета Территориального фонда ОМС на 2022 год состоит из субвенций федерального фонда – 6,4 млрд рублей. Эта сумма больше субвенции 2021 года на 632 млн рублей.

Объем трансферта рассчитывается исходя из среднего подушевого норматива 2022 года – 14 173,9 рубля на одного застрахованного. Численность застрахованных по ОМС в Севастополе, по словам Татьяны Гроздовой, на 1 января 2021 года составляет 449 774 человека – это дети и взрослые.

Хотелось бы обратить внимание, что в Севастополе проживает много людей из других субъектов РФ, которые еще не перестраховались. Таким образом, мы не можем планировать программу страхования в полном объеме, — отмечает директор фонда.

Губернатор Михаил Развожаев подчеркнул, что важно призвать всех, кто приехал в Севастополь с полисом ОМС другого региона, заменить его местным.

Мы понимаем, что у нас потенциал составляет порядка 110 тысяч человек – это 1,5 млрд рублей, которые мы бы могли получить дополнительно в систему обязательного медицинского страхования для наших больниц. Надо продолжать работу по привлечению людей, проживающих в Севастополе, к тому, чтобы они страховались в нашей системе ОМС. Это задача для всех, — поручил глава города.

Расходы бюджета Территориального фонда ОМС на 2022 год предлагается утвердить в размере 6,6 млрд рублей. На финансовое обеспечение организаций ОМС планируется направить 6,296 млрд, на оплату медицинской помощи лицам, застрахованным в других субъектах, – 204 млн рублей.

Также 67 млн рублей будут направлены на дополнительное профобразование медработников, приобретение оборудования и его ремонт. Эта цифра будет увеличиваться, потому что она прогнозная», — добавила Татьяна Гроздова.

Нормированный страховой запас на 2022 год – 1,327 млрд рублей, из них 525 млн – для дополнительного обеспечения реализации территориальной программы, 734 млн – для расчета за медпомощь, оказанную застрахованным лицам за пределами субъекта, в котором выдан полис ОМС. Также 67 млн рублей заложены в запасе на дополнительное профобразование медработников, приобретение и ремонт медоборудования.

Проект закона о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов одобрен членами Правительства. Далее проект закона будет представлен депутатам Законодательного Собрания Севастополя.