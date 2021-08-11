Расходы крымского бюджета на нацпроекты по состоянию на 1 августа исполнены на 58,8%

Исполнение расходов крымского бюджета на реализацию нацпроектов на 1 августа составило 8,9 млрд. рублей или 58,8% от плановых годовых назначений. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико.

По предварительным данным исполнение расходов бюджета Республики Крым на реализацию нацпроектов по состоянию на 1 августа составило почти 8,9 миллиардов рублей или 58,8% от плановых бюджетных назначений на 2021 год, — рассказала Ирина Кивико.

Вице-премьер отметила, что наиболее эффективными по исполнению расходов стали нацпроекты «Цифровая экономика» — 100% или 8,5 млн. рублей, и «Безопасные качественные дороги» — на 92,1% или 5 млрд. рублей.

Лучше всего исполнены нацпроекты «Производительность труда» (69,7% или 15,4 млн. руб.), «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (52,2% или 105,4 млн. руб.), «Демография» (48,5% или 2,6 млрд. руб.).

Самые низкие показатели у нацпроектов «Образование» (10,5% или 98,1 млн. руб.) и «Здравоохранение» (22% или 210,5 млн. руб.).

По информации пресс-службы министерства финансов РК.